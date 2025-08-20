Több városban is lefújták az augusztus 20-i tűzijátékokat

Itt maradnak el az augusztus 20-i tűzijátékok

Mint azt a penzcentrum.hu megírta, Cegléden például egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva törölték az önkormányzati szervezésű tűzijátékot, míg Miskolcon állatvédelmi szempontok játszottak fontos szerepet a tűzijáték elmaradásában. A városvezetés a több ezer kisállat – kutyák, macskák – védelmében döntött így, amelyek a hangos robbanásoktól akár sokkos állapotba is kerülhetnek. Emellett a fogyatékkal élő emberek érdekeire is tekintettel voltak, és a visszajelzések alapján a lakosság támogatja ezt a döntést.

Esztergomban és Győr belvárosában gazdasági megfontolások miatt marad el a pirotechnikai show. A városvezetés a néhány perces látványosság helyett más célokra fordítja a forrásokat, amit online népszavazáson a lakosok is támogattak.