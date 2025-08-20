augusztus 20., szerda

Több városban is lefújták az augusztus 20-i tűzijátékokat

Címkék#ünnep#augusztus 20#augusztus 20. tűzijáték#augusztus 20-i ünnepségek#tűzijáték

Több magyar település is arra jutott, hogy nem rendez tűzijátékot az államalapítás ünnepén. Mondjuk, mi áll az augusztus 20-i tűzijátékok lefújásának hátterében.

Kemma.hu

Az augusztus 20-i tűzijátékokat minden évben nagy figyelem és várakozás övezi. Budapesten például idén is nagyszabású, több mint 3 milliárd forintos tűzijátékra készülnek az államalapítás ünnepén. Ám számos vidéki település idén úgy határozott, hogy lemond erről a költséges látványelemről.

Fotó: MTI/Lakatos Péter / Forrás: MTI/Lakatos Péter

Itt maradnak el az augusztus 20-i tűzijátékok

Mint azt a penzcentrum.hu megírta, Cegléden például egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva törölték az önkormányzati szervezésű tűzijátékot, míg Miskolcon állatvédelmi szempontok játszottak fontos szerepet a tűzijáték elmaradásában. A városvezetés a több ezer kisállat – kutyák, macskák – védelmében döntött így, amelyek a hangos robbanásoktól akár sokkos állapotba is kerülhetnek. Emellett a fogyatékkal élő emberek érdekeire is tekintettel voltak, és a visszajelzések alapján a lakosság támogatja ezt a döntést.

Esztergomban és Győr belvárosában gazdasági megfontolások miatt marad el a pirotechnikai show. A városvezetés a néhány perces látványosság helyett más célokra fordítja a forrásokat, amit online népszavazáson a lakosok is támogattak.

 

