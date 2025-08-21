47 perce
Minden díjazott egy helyen: nekik szólt a taps augusztus 20-a alkalmából
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Soroljuk az augusztus 20-i kitüntetéseket Komárom-Esztergomból.
Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adtak át. Több Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő állami kitüntetést is átadtak a nemzeti ünnep alkalmával. Soroljuk az augusztus 20-i kitüntetéseket.
Augusztus 20-i kitüntetések Komárom-Esztergomban
- Kocur László a felvidéki magyarság körében végzett példaértékű közéleti, újságírói és cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült augusztus 20-a alkalmából.
- Hanusz Zoltán népzenész, nagybőgőművész, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át a nemzeti ünnepen.
A magyar népzene felvidéki őrzője, Hanusz Zoltán állami kitüntetést kapott +videó
- A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült Jókai Mária felvidéki magyar pedagógus, néprajzkutató, aki Komáromban szerzett óvónői, Pozsonyban pedig tanítói képesítést.
Népművészet Mestere lett az óvónőből lett néprajzkutató, Jókai Mária +videó
- A 2025 tavaszán megjelent ragadós száj- és körömfájás járvány leküzdése során végzett kiemelkedő és elkötelezett szakmai munkájáért Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet adományozott Bácsi Győző, a tatabányai Vérteserdő Zrt. kerületvezető erdésze részére.
- A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sáros Tamásné, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkaügyi főelőadója részére, az erdőgazdasági ágazat támogatása érdekében végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.
- Az esztergomi Szent Adalbert Rendezvényközpontban adták át augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a városi díszpolgári címet. Az idén Simon Tibor, a Bottyán-iskola egykori tanára, a város utolsó tanácselnöke kapta a városi elismerést.
A Suzuki esztergomi letelepedésében vállalt szerepet - kitüntették az egykori pedagógust
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát adományozta a kiemelkedő életútja, példamutató hivatástudattal végzett gyógyítói munkája és a közösségért folytatott tevékenysége elismeréseként:
- Dr. Kovács Antal dermatológusnak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház bőrgyógyász főorvosának
A gyógyszerészi hivatás területén végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta:
- Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla gyógyszerésznek, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete elnökének, valamint a komáromi Mentha Patika vezetőjének.
A közel két évtizedes színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta:
- Kollár Flórián Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.
Orvost, tűzoltót és gyógyszerészt ünnepelhet Komárom-Esztergom: ők kaptak kitüntetést
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hét városi kitüntetést adott át. A hagyományok szerint most is a Kossuth téren adták át augusztus 20-án, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségen
Rangos díjat kapott a Szentessy-házaspár, nekik is szólt a taps a Kossuth téren
Tata Városáért díj arany fokozatát vehette át:
- A Városi Gyógyszertár kollektívája: Bohács Gyuláné gyógyszertárvezető és a patika szakasszisztensei Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva, valamint Heizerné Czene Zsuzsanna több évtizedes lelkiismeretes munkájukért.
- Dr. Nagy Erzsébet orvos, a tatai evangélikus gyülekezet kántora, testi-lelki gyógyító és zenei szolgálatáért.
- A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a helyi értékek megőrzéséért, közösségépítő tevékenységéért.
- Varga Edit fotográfus, aki a Kuny Domokos Múzeumban végzett munkájával és helytörténeti dokumentációival járult hozzá Tata kulturális értékeinek megőrzéséhez.
Tata Városáért díj ezüst fokozatát vehette át:
- Portik László kovácsmester kapta Tata kovácsoltvas örökségének megóvásáért.
- Ködmönné Janka Erzsébetet pedig az eszperantó nyelv népszerűsítéséért és a helyi kulturális életben betöltött szerepéért ismerték el.