Kitüntetés

1 órája

Minden díjazott egy helyen: nekik szólt a taps augusztus 20-a alkalmából

Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Soroljuk az augusztus 20-i kitüntetéseket Komárom-Esztergomból.

Kemma.hu

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adtak át. Több Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő állami kitüntetést is átadtak a nemzeti ünnep alkalmával. Soroljuk az augusztus 20-i kitüntetéseket.

Forrás: Hungarian Embassy in Bratislava/Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége/Facebook

  • Kocur László a felvidéki magyarság körében végzett példaértékű közéleti, újságírói és cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült augusztus 20-a alkalmából.
  • Hanusz Zoltán népzenész, nagybőgőművész, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át a nemzeti ünnepen.
  • A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült Jókai Mária felvidéki magyar pedagógus, néprajzkutató, aki Komáromban szerzett óvónői, Pozsonyban pedig tanítói képesítést.
  • A 2025 tavaszán megjelent ragadós száj- és körömfájás járvány leküzdése során végzett kiemelkedő és elkötelezett szakmai munkájáért Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet adományozott Bácsi Győző, a tatabányai Vérteserdő Zrt. kerületvezető erdésze részére.
  • A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sáros Tamásné, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkaügyi főelőadója részére, az erdőgazdasági ágazat támogatása érdekében végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.
  • Az esztergomi Szent Adalbert Rendezvényközpontban adták át augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a városi díszpolgári címet. Az idén Simon Tibor, a Bottyán-iskola egykori tanára, a város utolsó tanácselnöke kapta a városi elismerést.

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát adományozta a kiemelkedő életútja, példamutató hivatástudattal végzett gyógyítói munkája és a közösségért folytatott tevékenysége elismeréseként:

  • Dr. Kovács Antal dermatológusnak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház bőrgyógyász főorvosának

A gyógyszerészi hivatás területén végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta:

  • Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla gyógyszerésznek, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete elnökének, valamint a komáromi Mentha Patika vezetőjének.

A közel két évtizedes színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta:

  • Kollár Flórián Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hét városi kitüntetést adott át. A hagyományok szerint most is a Kossuth téren adták át augusztus 20-án, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségen

Tata Városáért díj arany fokozatát vehette át:

  • A Városi Gyógyszertár kollektívája: Bohács Gyuláné gyógyszertárvezető és a patika szakasszisztensei Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva, valamint Heizerné Czene Zsuzsanna több évtizedes lelkiismeretes munkájukért.
  • Dr. Nagy Erzsébet orvos, a tatai evangélikus gyülekezet kántora, testi-lelki gyógyító és zenei szolgálatáért.
  • A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a helyi értékek megőrzéséért, közösségépítő tevékenységéért.
  • Varga Edit fotográfus, aki a Kuny Domokos Múzeumban végzett munkájával és helytörténeti dokumentációival járult hozzá Tata kulturális értékeinek megőrzéséhez.

Tata Városáért díj ezüst fokozatát vehette át:

  • Portik László kovácsmester kapta Tata kovácsoltvas örökségének megóvásáért.
  • Ködmönné Janka Erzsébetet pedig az eszperantó nyelv népszerűsítéséért és a helyi kulturális életben betöltött szerepéért ismerték el.
