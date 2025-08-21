Az Év Lángosozója mellett fújták az óriásbuborékot +fotók, videó

Az Erzsébet parkban pedig színes-szagos forgatag vette kezdetét 19-én, ahol vásárrá és játszótérré alakult a város parkja. Sok család kilátogatott a meleg időben, a gyerekek nem unatkoztak, hiszen hagyományos fajátékok, és óriás buborékfújás várta őket. Utóbbi volt talán a legnépszerűbb program: a kicsik sikítva, táncolva kergették az óriási buborékokat.

A felnőttek is megtalálták számításaikat, hiszen a gasztroudvarban a térség legfinomabb borai és falatjai - köztük az Év Lángosozójának finomságai- is megtalálhatóak voltak. Mindkét este koncerten kapcsolhatott ki Esztergom: 20-án Rúzsa Magdi varázsolta el a közönséget.