Kemma.hu videó

56 perce

Az Év Lángosozója mellett fújták az óriásbuborékot +fotók, videó

Címkék#Kemma videó#augusztus 20#államalapítás ünnepe#Rúzsa Magdi#lángos

Színes-szagos forgataggal ünnepelte Esztergom az államalapítást. Augusztus 20-a családoké és a gyerekeké is volt - képeken a hangulat.

Kemma.hu

Két napig ünnepelte Esztergom az államalapítás ünnepét. Az augusztus 20-i programkavalkádról hoztunk egy hangulatvideót is.

augusztus 20
Színes-szagos forgataggal ünnepelte Esztergom az államalapítást. Augusztus 20-a családoké és a gyerekeké is volt - képeken a hangulat.

Két napos programkavalkád augusztus 20-án

Városszerte művészeti programok, a Duna parton gyerekprogramok, gasztroudvar és koncertek hívogatták a környékbelieket augusztus 19-én és 20-án. A Széchenyi téren áldották meg az idei új kenyeret, illetve ünnepi szentmisét is mondtak augusztus 20-a alkalmából. A szokásokhoz híven idén is átadták az Esztergom díszpolgára címet is, amelyet Simon Tibor érdemelt ki.

GALÉRIA: Augusztus 20., Esztergomban az Erzsébet téren (Fotók: F.M.)

Fotók: Feleki Marietta

GALÉRIA: Átadták a díszpolgári címet Esztergomban (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Az Erzsébet parkban pedig színes-szagos forgatag vette kezdetét 19-én, ahol vásárrá és játszótérré alakult a város parkja. Sok család kilátogatott a meleg időben, a gyerekek nem unatkoztak, hiszen hagyományos fajátékok, és óriás buborékfújás várta őket. Utóbbi volt talán a legnépszerűbb program: a kicsik sikítva, táncolva kergették az óriási buborékokat.

A felnőttek is megtalálták számításaikat, hiszen a gasztroudvarban a térség legfinomabb borai és falatjai - köztük az Év Lángosozójának finomságai- is megtalálhatóak voltak. Mindkét este koncerten kapcsolhatott ki Esztergom: 20-án Rúzsa Magdi varázsolta el a közönséget.

Kemma.hu videó

