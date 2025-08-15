Nyílt nap a brigetiói légiótábor ásatásán: különleges utazás a római múltba

A római kor elevenedett meg Komáromban: a Brigetio légiótábor régészeti ásatásán tartott nyílt napon bárki testközelből ismerkedhetett meg a 2000 éves romokkal és az ásatás izgalmaival. Ez a helyszín Magyarország egyik legjelentősebb, egyedülálló régészeti területe, ahol modern beépítések és bürokratikus akadályok nélkül, szabadon kutathatnak a régészek több hektáron.

Az ásatás nyílt napján a Brigetio légiótáborában a régészek mindenkit nagy szeretettel fogadtak. Vízzel is kedveskedtek a látogatóknak a nagy hőségben

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az ásatás kiemelkedő szerepe - megnyitó a római táborban

A brigetiói feltárás nemzetközi szinten is kiemelkedő a római kori leletek között – mindössze néhány hasonló méretű katonaváros maradt fenn világszerte. A brigetiói ásatáson régészhallgatók és szakemberek közösen dolgoznak a feltáróárkokban. Az évente megrendezett nyílt nap célja, hogy a nagyközönség is testközelből láthassa a feltárás folyamatát és átélhesse a felfedezés élményét.

Az eseményt Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója nyitotta meg, köszöntve a megjelent érdeklődőket. Itt – szemben sok más lelőhellyel – nincsenek modern építkezések a felszín alatt, így a feltárómunka hosszú évek óta folyamatosan és nagy területen haladhat. A múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében már 1992 óta kutatják Komárom római múltját több helyszínen, és a szakemberek a modern technológiák segítségével (például talajradaros és geofizikai felmérésekkel, légifelvételek elemzésével) térképezték fel előzetesen a föld mélyén rejlő épületmaradványokat. Előbb a polgárváros, majd a katonaváros feltárása zajlott, 2017 óta pedig a légiótábor a fő helyszín. A munkát a város önkormányzata is régóta támogatja, sőt, a feltárt kincsek méltó helyet kaptak a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban, ahol a 30 év eredményei láthatók.

Az ásatás nyílt napját Számadó Emese, a múzeum igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

- Nemcsak a legfrissebb kutatási eredményeket és a görög ásatás érdekességeit szeretnénk bemutatni, hanem azt is, hogy egy régészeti feltárás mennyire összetett, bonyolult és sokrétű folyamat - mondta a múzeum igazgatónője, Számadó Emese.

Barangolás a római romok között

A nyílt napon Dr. Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja, brigetiói ásatásvezető régész vette át a szót, és szakmai tárlatvezetés keretében kalauzolta végig a látogatókat a feltárás különböző pontjain:

A római katonai kórház – több száz ágyas gyógyító létesítmény, padlófűtéssel, a 4. században átépítve, különleges boroshordó-lelet vámmentes szállítással.

A gabonatároló (horreum) – monumentális raktárépület a tábor szélén, havi 150 tonna gabona tárolására, előkerült ólomsúlyok és érmék a mérések és fizetések bizonyítékaként.

A 17–18. századi temető – 19 csontváz, bronz könyvcsatok és Krisztus-ábrázolású zarándokjelvény, feltehetően járványtemető.

A római csatornarendszer – nyolc méter hosszú, téglával fedett csatorna, bélyeges téglákkal, a tábor latrináját kötötte össze a főcsatornával.

A halszálkamintás téglapadló – több ezer darabból álló padlóburkolat egy késő római kori épületben.

A tribunusi lakóház – a tábor második számú parancsnokának fényűző otthona díszkúttal, falfestményekkel, padlófűtéssel; a feltárásban nemzetközi hallgatók, köztük egy brazíliai diák is részt vett.

A látogatók a napsütésben, a poros ásatási árkok mentén haladva figyelték, ahogy a régészek apró eszközökkel tárják fel a földből a múlt emlékeit – sőt, kézbe is vehettek egy több ezer éves bronzszobrokat ábrázoló tárgyat, amely az idei leletek között az egyik legérdekesebb tárgy. Erről részletesebben már itt írtunk.