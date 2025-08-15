augusztus 15., péntek

Ásatás

1 órája

Nyílt nap a brigetiói légiótábor ásatásán: különleges utazás a római múltba

#Komárom#ásatás#régészet#Brigetio#nyílt nap

A nyári hőség sem riasztotta el az érdeklődőket: Komárom határában, a szőnyi római légiótábor területén idén is megrendezték a nyílt napot, ahol testközelből lehetett megtapasztalni, hogyan tárják fel a régészek az ókori Brigetio titkait. Ez az ország egyik legkiemelkedőbb, többhektáros régészeti lelőhelye, ahol egyedülálló módon szabadon, engedélyhegyek nélkül folyhat az ásatás.

Bajcsy Tünde

A római kor elevenedett meg Komáromban: a Brigetio légiótábor régészeti ásatásán tartott nyílt napon bárki testközelből ismerkedhetett meg a 2000 éves romokkal és az ásatás izgalmaival. Ez a helyszín Magyarország egyik legjelentősebb, egyedülálló régészeti területe, ahol modern beépítések és bürokratikus akadályok nélkül, szabadon kutathatnak a régészek több hektáron. 

Az ásatás nyílt napján a Brigetio légiótáborában a régészek mindenkit nagy szeretettel fogadtak. Vízzel is kedveskedtek a látogatóknak a nagy hőségben
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az ásatás kiemelkedő szerepe - megnyitó a római táborban

A brigetiói feltárás nemzetközi szinten is kiemelkedő a római kori leletek között – mindössze néhány hasonló méretű katonaváros maradt fenn világszerte. A brigetiói ásatáson régészhallgatók és szakemberek közösen dolgoznak a feltáróárkokban. Az évente megrendezett nyílt nap célja, hogy a nagyközönség is testközelből láthassa a feltárás folyamatát és átélhesse a felfedezés élményét.

Az eseményt Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója nyitotta meg, köszöntve a megjelent érdeklődőket. Itt – szemben sok más lelőhellyel – nincsenek modern építkezések a felszín alatt, így a feltárómunka hosszú évek óta folyamatosan és nagy területen haladhat. A múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében már 1992 óta kutatják Komárom római múltját több helyszínen, és a szakemberek a modern technológiák segítségével (például talajradaros és geofizikai felmérésekkel, légifelvételek elemzésével) térképezték fel előzetesen a föld mélyén rejlő épületmaradványokat. Előbb a polgárváros, majd a katonaváros feltárása zajlott, 2017 óta pedig a légiótábor a fő helyszín. A munkát a város önkormányzata is régóta támogatja, sőt, a feltárt kincsek méltó helyet kaptak a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban, ahol a 30 év eredményei láthatók.

Az ásatás nyílt napját Számadó Emese, a múzeum igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

- Nemcsak a legfrissebb kutatási eredményeket és a görög ásatás érdekességeit szeretnénk bemutatni, hanem azt is, hogy egy régészeti feltárás mennyire összetett, bonyolult és sokrétű folyamat - mondta a múzeum igazgatónője, Számadó Emese.

Barangolás a római romok között

A nyílt napon Dr. Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja, brigetiói ásatásvezető régész vette át a szót, és szakmai tárlatvezetés keretében kalauzolta végig a látogatókat a feltárás különböző pontjain:

  • A római katonai kórház – több száz ágyas gyógyító létesítmény, padlófűtéssel, a 4. században átépítve, különleges boroshordó-lelet vámmentes szállítással.
  • A gabonatároló (horreum) – monumentális raktárépület a tábor szélén, havi 150 tonna gabona tárolására, előkerült ólomsúlyok és érmék a mérések és fizetések bizonyítékaként.
  • A 17–18. századi temető – 19 csontváz, bronz könyvcsatok és Krisztus-ábrázolású zarándokjelvény, feltehetően járványtemető.
  • A római csatornarendszer – nyolc méter hosszú, téglával fedett csatorna, bélyeges téglákkal, a tábor latrináját kötötte össze a főcsatornával.
  • A halszálkamintás téglapadló – több ezer darabból álló padlóburkolat egy késő római kori épületben.
  • A tribunusi lakóház – a tábor második számú parancsnokának fényűző otthona díszkúttal, falfestményekkel, padlófűtéssel; a feltárásban nemzetközi hallgatók, köztük egy brazíliai diák is részt vett.

A látogatók a napsütésben, a poros ásatási árkok mentén haladva figyelték, ahogy a régészek apró eszközökkel tárják fel a földből a múlt emlékeit – sőt, kézbe is vehettek egy több ezer éves bronzszobrokat ábrázoló tárgyat, amely az idei leletek között az egyik legérdekesebb tárgy. Erről részletesebben már itt írtunk. 

Leletsimogatás a nyílt napon
Az odalátogatók megtapogathatták az idén előkerült leleteket
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Katonai kórház a síkságon

A körutat az egykori katonai kórház területén kezdtük. A rómaiak a polgárvárosokban nem tartottak fenn kórházakat, csak a katonai táborokban létesítettek, így a brigetioi légiótábor orvosi létesítménye már a maga korában is kiváltságos volt. A feltárás felszínre hozta a kórház épületének falmaradványait és a padlófűtés nyomait. Bár jellegzetes orvosi eszköz még nem került elő, a gazdag leletanyag (számos érme és fémtárgy) azt sugallja, hogy itt élő, sokrétű tevékenység zajlott.

Különleges bizonyítékkal is szolgált a feltárás: a múzeum őriz egy boroshordót rajta viaszpecséttel, mely igazolja, hogy ebben a hordóban vámmentesen szállítottak bort a tábori kórház számára.

Gabonatároló – a légió élelmezési raktára

A tábor ellátásának kulcsfontosságú létesítménye volt a gabonatároló, melynek monumentális épületét idén feltárták. Vastag falai és kiugró támpillérei jelzik, hogy emeletes, nagy belmagasságú csarnok lehetett. Egy 6000 fős légió napi gabonaszükséglete kb. 5 tonna, egy hónapra mintegy 150 tonna gabonát igényelt – ekkora mennyiség ellátására hatalmas magtárak kellettek. 

Váratlan temető a táboron belül

A harmadik szelvény élő bizonyítéka annak, hogy a brigetiói ásatás nem csak a római korról mesél. Az ásatás első napjaiban, a felső talajszint eltávolítása után 19 emberi csontváz bukkant elő egymás mellett. A csontok melletti mellékletek, például bronz könyvcsatok és egy kis bronz zarándokjelvény, arra utalnak, hogy a sírok a 17–18. századból valók. A múzeumi szakemberek már keresik a magyarázatot: valószínűleg egy járvány idején használt tömegsírmező lehetett – a csontvázak rendezett sorokban feküdtek, ahogyan az ún. „járványtemetők” eseteinél lenni szokott.

Tribunusi fényűzés a táborban

A körút utolsó állomása egy előkelő tiszti lakóépület részlete volt, amely a tábor második számú parancsnokának, a tribunus laticlaviusnak (a legatus helyettesének) az otthona lehetett. Az udvarán kis díszkút állt, a szobák falait színes falfestmények ékesítették, padlófűtés gondoskodott a kényelemről.

Egyedülálló lelőhely

Az átélt benyomásokat összefoglalva Bartus Dávid kiemelte: Brigetio legiótábora ma az ország egyik legnagyobb és legszabadabban kutatható régészeti lelőhelye. A szezon végével a feltárt rétegeket geotextíliával lefedik és visszatemetik, de a tervek szerint a jövőben szabadtéri régészeti park és bemutatóközpont létesül itt, hogy év minden szakában láthatóak legyenek Brigetio újonnan feltárt kincsei.

 

