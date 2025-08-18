Nyári munka a török kor nyomában, diákok tárják fel a múltat

Centiméterről centiméterre halad az ásó a földben, néha finom ecset söpri le a több száz éves kövek felszínét. A Ferrando-bástya tövében a tatai vár udvarán diákok dolgoznak a nyári hőségben: török kori falakat keresnek, rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson.

A könyvtár helyett az ásatáson találta meg a nyári munkát a leendő történész, Roland, aki már második hónapja kutatja a török kori falakat

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Több generáció nőtt fel Indiana Jones kalandjain, és a mozivászonra visszatérő régészprofesszor most újból felébresztette a fiatalok kalandvágyát. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre több diák jelentkezik nyári munkára az ásatásokra.

Strand helyett török kori ásatás

Kretler Roland már a második hónapja kutat a földben a „kincsek” után. Pedig az elején csak egy hónapra tervezett maradni, ráadásul nem is az ásatásra jelentkezett először.

– Én alapvetően könyvtárba szerettem volna menni. Érdekelt az a közeg is, de történelem–magyar szakos tanárnak készülök, ezért amikor megláttam a lehetőséget, hogy régészeti segédmunkát is végezhetek, úgy gondoltam: ez biztosan jó tapasztalat lesz. Nem bántam meg a döntést – mesélte.

– Az ásatásvezető minden reggel elmondja, mi a feladat: szelvényeket bővítünk, falat tisztítunk, földet emelünk ki. Kincset ugyan még nem találtunk, de kerámiadarabok, töltényhüvelyek, szögek és állati csontok gyakran előkerülnek. Jó érzés, amikor hosszú munka után megtaláljuk, amit kerestünk – mondta. A fiatal számára a munka nemcsak a leletek miatt vonzó.