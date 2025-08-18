augusztus 18., hétfő

Érdekes történelem

2 órája

Nyári munka a török kor nyomában, diákok tárják fel a múltat

Címkék#múzeum#törökkori#Kretler Roland#kerámiadarab#diák#hőség#nyári munka#ásatás#történész

A tatai vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt. A könyvtár helyett az ásatáson találta meg a nyári munkát a leendő történész is, aki már második hónapja kutatja a török kori falakat.

Goletz-DeáK Viktória

Centiméterről centiméterre halad az ásó a földben, néha finom ecset söpri le a több száz éves kövek felszínét. A Ferrando-bástya tövében a tatai vár udvarán diákok dolgoznak a nyári hőségben: török kori falakat keresnek, rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson. 

A könyvtár helyett az ásatáson találta meg a nyári munkát a leendő történész, Roland, aki már második hónapja kutatja a török kori falakat
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Több generáció nőtt fel Indiana Jones kalandjain, és a mozivászonra visszatérő régészprofesszor most újból felébresztette a fiatalok kalandvágyát. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre több diák jelentkezik nyári munkára az ásatásokra.

Strand helyett török kori ásatás

Kretler Roland már a második hónapja kutat a földben a „kincsek” után. Pedig az elején csak egy hónapra tervezett maradni, ráadásul nem is az ásatásra jelentkezett először. 
– Én alapvetően könyvtárba szerettem volna menni. Érdekelt az a közeg is, de történelem–magyar szakos tanárnak készülök, ezért amikor megláttam a lehetőséget, hogy régészeti segédmunkát is végezhetek, úgy gondoltam: ez biztosan jó tapasztalat lesz. Nem bántam meg a döntést – mesélte. 

– Az ásatásvezető minden reggel elmondja, mi a feladat: szelvényeket bővítünk, falat tisztítunk, földet emelünk ki. Kincset ugyan még nem találtunk, de kerámiadarabok, töltényhüvelyek, szögek és állati csontok gyakran előkerülnek. Jó érzés, amikor hosszú munka után megtaláljuk, amit kerestünk – mondta. A fiatal számára a munka nemcsak a leletek miatt vonzó. 

– Nagyon jó a csapat, és számomra nem megterhelő. Eredetileg csak egy hónapra terveztem, de annyira megtetszett, hogy maradtam augusztusra is – tette hozzá.
A tatai vármúzeum a nyári diákmunka programban többféle feladatot kínál. Van, aki adatgyűjtésben vagy leltározásban segít a hűvös irodákban, vagy a vármúzeum falain belül. Esetleg a kiállítási térben fogadják a látogatókat. Mások viszont a nyári napsütésben, fizikai munkát vállalva segítik a múzeum munkáját – ők azok, akik a feltárás izgalmait is megtapasztalják.

A diákok most a tó felőli sétánynál feltárt kutatóárokban dolgoznak, ahol a középkori vizesárok külső oldalán található kőfal folytatását keresik. A korábbi évek feltárásai szerint ez a 16. század második felében épült boltozatos építmény egyik falát alkotta. A mostani munka célja, hogy a kutatóárkot kibővítve minél hosszabb szakaszon váljon láthatóvá a fal. Mivel a rétegeket korábban már beazonosították, a munka most ezek mentén haladhat tovább.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója szerint a program sokkal többről szól, mint egy egyszerű nyári kereset. 
– A hely ismerete, a találat öröme maradandó élmény. Ezek a fiatalok egyszer büszkén mutathatják majd: ők is ott voltak, amikor a falak feltárása zajlott. Az ásatásra sok lány is jelentkezett, akik azonban nemcsak a könnyű, sepregetős feladatokat végzik el, hanem a csákányozást és a lapátolást is vállalják – sőt, ebben néha a fiúkat is lekörözik – mondta.

A Ferrando-bástya a török időkben különösen sok ostromot élt át, így a mostani feltárás szakmailag is nagy jelentőségű. 
– A török kori falak bemutatásával egy új fejezete nyílhat meg a tatai vár történetének. Bízunk benne, hogy ezeket a leleteket hamarosan a nagyközönség is megismerheti – hangsúlyozta az igazgató.

