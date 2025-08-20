Árverés: potom pénzért mehet el ez a vadregényes ház +Fotók

Körbenéztünk a Magyar Bíróság Végrehajtói Kar oldalán az árverés alatt lévő házak között. Egy igazán különleges ingatlanra találtunk Pilismaróton potom pénzért. Az árverés alatt álló ház minimum ára 12 millió 758 ezer 400 forint, a kikiáltási ára pedig 14 millió 176 ezer forint. A 1.079 négyzetméteres alapterületű hétvégi ház és udvar kívülről bármikor megtekinthető.

Árverés alatt a ház

Forrás: magyar bírósági végrehajtói kar

Ilyen az árveréses ház

Az ingatlan a komárom-esztergomi Pilismaróton található a forrás út 4 alatt. Külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban. A ház beköltözhető.