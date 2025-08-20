2 órája
Árverés: potom pénzért mehet el ez a vadregényes ház +Fotók
Már több érdekesebbnél érdekesebb házat hoztunk, de ilyen olcsó még egy sem volt. Most körülnéztünk az árverések között.
Körbenéztünk a Magyar Bíróság Végrehajtói Kar oldalán az árverés alatt lévő házak között. Egy igazán különleges ingatlanra találtunk Pilismaróton potom pénzért. Az árverés alatt álló ház minimum ára 12 millió 758 ezer 400 forint, a kikiáltási ára pedig 14 millió 176 ezer forint. A 1.079 négyzetméteres alapterületű hétvégi ház és udvar kívülről bármikor megtekinthető.
Ilyen az árveréses ház
Az ingatlan a komárom-esztergomi Pilismaróton található a forrás út 4 alatt. Külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban. A ház beköltözhető.