Ingatlan

2 órája

Árverés: potom pénzért mehet el ez a vadregényes ház +Fotók

Már több érdekesebbnél érdekesebb házat hoztunk, de ilyen olcsó még egy sem volt. Most körülnéztünk az árverések között.

Kemma.hu

Körbenéztünk a Magyar Bíróság Végrehajtói Kar oldalán az árverés alatt lévő házak között. Egy igazán különleges ingatlanra találtunk Pilismaróton potom pénzért. Az árverés alatt álló ház minimum ára 12 millió 758 ezer 400 forint, a kikiáltási ára pedig 14 millió 176 ezer forint. A 1.079 négyzetméteres alapterületű hétvégi ház és udvar kívülről bármikor megtekinthető. 

Árverés alatt a ház
Árverés alatt a ház
Forrás: magyar bírósági végrehajtói kar

Ilyen az árveréses ház

Az ingatlan a komárom-esztergomi Pilismaróton található a forrás út 4 alatt. Külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban. A ház beköltözhető.

Árverés alatt a ház

 

 

