A várakozásnak vége: elindul a felújítás a tatabányai árkádoknál
Hosszú idő után végre elindulhatnak a várva várt munkálatok Tatabánya Óvárosában. A felújítás középpontjában az árkádok állapota és biztonsága lesz, amely évek óta aggodalomra ad okot a helyieknek.
Hosszú ideje várják az óvárosiak, hogy rendeződjön az árkádok állapota. Az épület az elmúlt években több gondot is okozott a környéken élőknek és közlekedőknek.
Megújul az árkádok környéke
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, júniusban egy autó a Szent Borbála úton felhajtott a járdára, és kidöntötte az árkádok egyik tartóoszlopát. Bár személyi sérülés nem történt, az eset jól mutatta, mennyire sürgető a felújítás.
Képviselői bejelentés a felújításról
A fejleményekről Gál Csaba, a Tatabányáért önkormányzati képviselő osztott meg bejegyzést közösségi oldalán. Mint írta, a tetőszigetelést és csapadékvíz-elvezetést követően most a födémszigetelésre, valamint az oszlop pótlására kerül sor. A környék biztonsága érdekében térfigyelő kamerákat is telepítenek majd, többek között az árkádokhoz és a buszmegálló környékére.
Türelmet kérnek a városlakóktól
A munkálatok idejére a képviselő a közlekedők és az ott élők türelmét kérte, hangsúlyozva, hogy a fejlesztés hosszú távon a környék biztonságát és rendezettségét fogja szolgálni.