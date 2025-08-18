A várakozásnak vége: elindul a felújítás a tatabányai árkádoknál

Hosszú ideje várják az óvárosiak, hogy rendeződjön az árkádok állapota. Az épület az elmúlt években több gondot is okozott a környéken élőknek és közlekedőknek.

Az árkádoknál zajló felújítás a biztonságot és a rendezett városképet szolgálja Tatabányán

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Megújul az árkádok környéke

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, júniusban egy autó a Szent Borbála úton felhajtott a járdára, és kidöntötte az árkádok egyik tartóoszlopát. Bár személyi sérülés nem történt, az eset jól mutatta, mennyire sürgető a felújítás.