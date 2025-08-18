augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

1 órája

A várakozásnak vége: elindul a felújítás a tatabányai árkádoknál

Címkék#Tatabánya#Gál Csaba#türelem#Szent Borbála út#árkád

Hosszú idő után végre elindulhatnak a várva várt munkálatok Tatabánya Óvárosában. A felújítás középpontjában az árkádok állapota és biztonsága lesz, amely évek óta aggodalomra ad okot a helyieknek.

Kemma.hu

Hosszú ideje várják az óvárosiak, hogy rendeződjön az árkádok állapota. Az épület az elmúlt években több gondot is okozott a környéken élőknek és közlekedőknek.

Baleset történt Tatabányán az árkádoknál
Az árkádoknál zajló felújítás a biztonságot és a rendezett városképet szolgálja Tatabányán
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Megújul az árkádok környéke

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, júniusban egy autó a Szent Borbála úton felhajtott a járdára, és kidöntötte az árkádok egyik tartóoszlopát. Bár személyi sérülés nem történt, az eset jól mutatta, mennyire sürgető a felújítás.

Képviselői bejelentés a felújításról

A fejleményekről Gál Csaba, a Tatabányáért önkormányzati képviselő osztott meg bejegyzést közösségi oldalán. Mint írta, a tetőszigetelést és csapadékvíz-elvezetést követően most a födémszigetelésre, valamint az oszlop pótlására kerül sor. A környék biztonsága érdekében térfigyelő kamerákat is telepítenek majd, többek között az árkádokhoz és a buszmegálló környékére.

Türelmet kérnek a városlakóktól

A munkálatok idejére a képviselő a közlekedők és az ott élők türelmét kérte, hangsúlyozva, hogy a fejlesztés hosszú távon a környék biztonságát és rendezettségét fogja szolgálni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu