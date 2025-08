Étkezési búzából kevés, csapadékból még kevesebb – mérlegen az aratás

Az évek óta tartó aszály és a kiszámíthatatlan időjárás az idei termést sem kímélte. A gazdálkodók bár mindent megtettek a sikeres aratás érdekében, a természet idén is beleszólt a végeredménybe – erről számolt be dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom vármegyei elnöke a gyermelyi búzagyűjtő ünnepen, amelyet a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program részeként tartottak.

Dr. Balog Zoltán a gyermelyi búzegyűjtő ünnepségen az idei aratás eredményeiről is beszélt

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az elnök többek között arról is beszélt, hogy a búza és más gabonafélék aratása a vármegyében szinte teljesen befejeződött, bár az elhúzódó csapadékos időszak miatt néhány táblánál még várat magára a betakarítás.

Az idei aratás számokban

A gazdák szerint az átlaghozam hektáronként 5,5 tonna körül alakult, ami ugyan nem kirívóan rossz, de a minőségi megoszlás már kevésbé ad okot örömre.

– A termés csupán 20–30 százaléka étkezési búza, a fennmaradó 70–80 százalék pedig takarmányként hasznosítható – fogalmazott a kamarai elnök, rámutatva arra, hogy az étkezési minőség aránya jelentősen visszaesett az előző évekhez képest.

Az elmúlt hetek esői kedveztek ugyan a napraforgónak és a kukoricának, de ez sem volt elegendő. A talajban még mindig legalább 70–80 mm csapadék hiányzik, és az idei év teljes csapadékmennyisége a 250 millimétert sem érte el. Ez messze elmarad az ideálistól, és megnehezíti a további fejlődést is.

Az összefogás ereje

A szakmai értékelés mellett a gyermelyi esemény a közösségi összefogásról is szólt: a Magyarok Kenyere program keretében a gazdák felajánlásaival határon túli és magyarországi rászoruló közösségeknek segítenek. A búza tehát nemcsak mindennapi kenyérként, hanem szolidaritásként és nemzeti összetartozásként is asztalra kerül.

Dr. Balogh Zoltán zárásként hangsúlyozta: a gazdálkodók újra és újra bizonyítják, hogy a nehézségek ellenére is helytállnak – akár szárazsággal, akár minőségi kihívásokkal kell szembenézniük.