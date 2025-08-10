1 órája
Elsötétül minden: ezeken a településeken kell áramszünetre készülni az E.ON szerint
Az E.ON szakemberei rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mondjuk, augusztus első hetében hol kell tervezett áramszünettel számolni Komárom-Esztergomban.
Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.
Komárom-Esztergom ezen településeit érinti az áramszünet
Mondjuk, hogy augusztus 11. és 17. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.
Tatabánya
Augusztus 12.
Búzavirág utca
Augusztus 16.
Csaba utca
Tata
Augusztus 12.
Május 1. út
Bláthy Ottó utca
Tárkány
Augusztus 11.
Alsóvasdinnye puszta
Szőlőhegy
Ady utca
Augusztus 12.
Alsóvasdinnye puszta
Szőlőhegy
Ady utca
Augusztus 13.
Alsóvasdinnye puszta
Szőlőhegy
Ady utca
Dorog
Augusztus 15.
Ipari park
Komárom
Augusztus 11.
Tó utca
Torma köz
Rüdiger sétány
Kisbér
Augusztus 14.
Kossuth Lajos utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.