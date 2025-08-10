augusztus 10., vasárnap

Tervezett áramszünet

2 órája

Elsötétül minden: ezeken a településeken kell áramszünetre készülni az E.ON szerint

Címkék#E ON#karbantartás#hálózat#áramszünetek#ügyfél

Az E.ON szakemberei rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mondjuk, augusztus első hetében hol kell tervezett áramszünettel számolni Komárom-Esztergomban.

Kemma.hu

Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.

Woman,Checking,Fuse,Box,At,Home,During,Power,Outage,Or, vihar, áramszünet
Mondjuk, hol lesz áramszünet augusztus második teljes hetében
Fotó: Kulkova Daria / Forrás: Shutterstock

Komárom-Esztergom ezen településeit érinti az áramszünet

Mondjuk, hogy augusztus 11. és 17. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.

Tatabánya

Augusztus 12.

Búzavirág utca

Augusztus 16.

Csaba utca

Tata

Augusztus 12.

Május 1. út

Bláthy Ottó utca

Tárkány

Augusztus 11.

Alsóvasdinnye puszta

Szőlőhegy

Ady utca

Augusztus 12.

Alsóvasdinnye puszta

Szőlőhegy

Ady utca

Augusztus 13.

Alsóvasdinnye puszta

Szőlőhegy

Ady utca

Dorog

Augusztus 15.

Ipari park

Komárom

Augusztus 11.

Tó utca

Torma köz

Rüdiger sétány

Kisbér

Augusztus 14.

Kossuth Lajos utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

