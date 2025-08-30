44 perce
Áramszünet Komárom-Esztergomban: itt sötétülnek el az utcák szeptember első napjain
Az E.ON szakemberei rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mondjuk, szeptember első hetében hol kell tervezett áramszünettel számolni Komárom-Esztergomban.
Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.
Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban
Mondjuk, hogy szeptember 1. és szeptember 7. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.
Tata
Szeptember 1.
Külterület 1
Szeptember 4.
Koltói Anna utca
Dadi utca
Környei út
Taliga utca
Nefelejcs utca
Ring utca
Balassi Bálint utca
Toldi Miklós utca
Tatabánya
Szeptember 4.
Károlyi Mihály utca
Károlyi utca
Dembinszky utca
Hajnalka utca
Báthory utca
Réhling Konrád utca
Vágóhíd utca
Árpád utca
Szent Borbála út
Eötvös utca
Szabó Ignác utca
Teleki László utca
Új sor
Szemere Bertalan utca
Bolgárkert
Paradicsom utca
Mészáros utca
Eszperantó utca
Vértes utca
Komárom
Szeptember 1.
Komárom 1
Szeptember 2.
Kórházi Moba
Kossuth Lajos utca
Szeptember 3.
Kórházi Moba
Kossuth Lajos utca
Nagyigmánd
Szeptember 2.
Szárító
Szij Tanya 1
Ács
Szeptember 4.
Bem utca
Rákóczi Ferenc utca
Tarján
Szeptember 3.
Fekete dűlő
Külterület 6
Kert utca
Jánoshegy tető
Petőfi Sándor utca
Tarjáni utca
Pincesor
Kenderes utca
Kálvária domb
János hegy
Szőlőhegy
Tardosi utca
Béke utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.