Tervezett áramszünet

44 perce

Áramszünet Komárom-Esztergomban: itt sötétülnek el az utcák szeptember első napjain

Címkék#E ON#áramszünet#áramkimaradás

Az E.ON szakemberei rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mondjuk, szeptember első hetében hol kell tervezett áramszünettel számolni Komárom-Esztergomban.

Kemma.hu

Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.

áramszünetek
Áramszünetek Komárom-Esztergomban a következő hét sorrán
Fotó: Kunakorn Rassadornyindee / Forrás: Shutterstock

Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban

Mondjuk, hogy szeptember 1. és szeptember 7. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.

Tata

Szeptember 1.

Külterület 1

Szeptember 4.

Koltói Anna utca

Dadi utca

Környei út

Taliga utca

Nefelejcs utca

Ring utca

Balassi Bálint utca

Toldi Miklós utca

Tatabánya

Szeptember 4.

Károlyi Mihály utca

Károlyi utca

Dembinszky utca

Hajnalka utca

Báthory utca

Réhling Konrád utca

Vágóhíd utca

Árpád utca

Szent Borbála út

Eötvös utca

Szabó Ignác utca

Teleki László utca

Új sor

Szemere Bertalan utca

Bolgárkert

Paradicsom utca

Mészáros utca

Eszperantó utca

Vértes utca

Komárom

Szeptember 1.

Komárom 1

Szeptember 2.

Kórházi Moba

Kossuth Lajos utca

Szeptember 3.

Kórházi Moba

Kossuth Lajos utca

Nagyigmánd

Szeptember 2.

Szárító

Szij Tanya 1

Ács

Szeptember 4.

Bem utca

Rákóczi Ferenc utca

Tarján

Szeptember 3.

Fekete dűlő

Külterület 6

Kert utca

Jánoshegy tető

Petőfi Sándor utca

Tarjáni utca

Pincesor

Kenderes utca

Kálvária domb

János hegy

Szőlőhegy

Tardosi utca

Béke utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

