Ne érjen meglepetés! Ezek az utcák és városrészek lesznek áramszünet alatt hamarosan  

Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.

Tervezett áramszünetre kell számítani Komárom-Esztergom Vármegyében

Fotó: Dmitry Kalinovsky / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Komárom-Esztergom ezen településeit érinti az áramszünet

Mondjuk, hogy augusztus 18. és 24. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.

Esztergom

Augusztus 19.

Deák Ferenc utca

Augusztus 21.

Hosszúvölgy utca

Dobogókői út

Diósvölgyi dűlő

Juhszalagos utca

Lajtoskert

Baj

Augusztus 21.

Paulini Béla utca

Petőfi Sándor utca

Szőlőhegy

Béke utca

Hegyi utca

Bem József utca

Jókai Mór utca

Tóvárosi út

Dózsa György utca

Kiss utca

Táncsics Mihály utca

Tárkány

Augusztus 22.

Szőlőhegy

Ady utca

Oroszlány

Augusztus 18.

Fürst Sándor utca

Rákóczi Ferenc út

Gárdonyi Géza utca

Augusztus 19.

Iskola utca

Mátyás király utca

Hunyadi János utca

Szent István tér

Mészáros Lajos utca

Fürst Sándor utca

Augusztus 21.

Fürst Sándor utca

Mátyás király utca

Hunyadi János utca

Petőfi Sándor utca

Környe

Augusztus 22.

Irtás puszta

Iparcentrum

Ipartelepi út

Tópart utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.