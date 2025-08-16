2 órája
Ne érjen meglepetés! Ezek az utcák és városrészek lesznek áramszünet alatt hamarosan
Az E.ON szakemberei rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mondjuk, augusztus harmadik hetében hol kell tervezett áramszünettel számolni Komárom-Esztergomban.
Az E.ON ezúttal is közzétette a legfrissebb tájékoztatást a tervezett áramszünetek kapcsán, amelyek augusztus második hetében több Komárom-Esztergomi települést is érintenek majd. A karbantartási munkálatok célja a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az áramkimaradások több ezer ügyfelet érintenek.
Komárom-Esztergom ezen településeit érinti az áramszünet
Mondjuk, hogy augusztus 18. és 24. között hol kell áramszünettel számolnia az embereknek.
Esztergom
Augusztus 19.
Deák Ferenc utca
Augusztus 21.
Hosszúvölgy utca
Dobogókői út
Diósvölgyi dűlő
Juhszalagos utca
Lajtoskert
Baj
Augusztus 21.
Paulini Béla utca
Petőfi Sándor utca
Szőlőhegy
Béke utca
Hegyi utca
Bem József utca
Jókai Mór utca
Tóvárosi út
Dózsa György utca
Kiss utca
Táncsics Mihály utca
Tárkány
Augusztus 22.
Szőlőhegy
Ady utca
Oroszlány
Augusztus 18.
Fürst Sándor utca
Rákóczi Ferenc út
Gárdonyi Géza utca
Augusztus 19.
Iskola utca
Mátyás király utca
Hunyadi János utca
Szent István tér
Mészáros Lajos utca
Fürst Sándor utca
Augusztus 21.
Fürst Sándor utca
Mátyás király utca
Hunyadi János utca
Petőfi Sándor utca
Környe
Augusztus 22.
Irtás puszta
Iparcentrum
Ipartelepi út
Tópart utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.