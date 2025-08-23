Sokakat érint! Ezeken a településeken szünetel majd az áramszolgáltatás

Az E.ON szakemberei a jövő hét folyamán is karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek a villamos hálózaton, ami több településen is áramkimaradással jár majd. Az áramszünetek célja a szolgáltatás megbízhatóságának fenntartása, és bár kellemetlenséggel járhatnak, hosszú távon biztonságosabbá teszik az energiaellátást.

Mondjuk, hol lesz áramszünet augusztus utolsó hetében

Fotó: Kulkova Daria / Forrás: Shutterstock

Ezúttal is több száz ügyfél lesz érintett, néhol teljes utcákban, más helyeken külterületi HRSZ-es ingatlanokon kapcsolják le ideiglenesen az áramot.

Komárom-Esztergomban ezeket a településeket érinti az áramszünet:

Komárom

Augusztus 25. (08:00–18:00):

Virág utca

Mocsai utca

Széchenyi utca

Vásártér

Tavasz utca

Ifjúság utca

Széchenyi István utca

Csokonai Vitéz Mihály utca

Klapka György út

Temető utca

Augusztus 26. (08:00–16:00):

Ady Endre utca

Galagonya utca

Szőnyi utca

Fok utca

Budai Nagy Antal utca

Koppány vezér út

Vasút utca

Igmándi út vége,

külterület HRSZ: 4116/1, 4197/2

Augusztus 27. (08:00–16:00):

Széchenyi utca

Vásártér

Mocsai utca

Virág utca

Ifjúság utca

Érintett HRSZ-ek: 4449, 4528/8, 4528/9, 4452, 4580/29, 4501

Mocsa

Augusztus 28. (08:00–15:00):

Boldogasszony puszta

Komáromi út HRSZ:0460/3

Külterület 0501/11 hrsz

Augusztus 31. (08:00–17:00):

Boldogasszony puszta teljes területe, több házszám és HRSZ szerint

Tata

Augusztus 27. (08:00–16:00):

Fácánkert utca 4375

Tárkány

Augusztus 25. (08:00–16:00):

Szőlőhegy (HRSZ:1536, 1575/2, 1548, 1609)

Vasdinnyeszőlőhegy

Szőlőhegy 2–48, 5–39

Ady utca 32

Kisbér

Augusztus 26. (08:00–16:00):

Városház tér

Butik sor

Buszpályaudvar

Oroszlány

Augusztus 28. (08:00–14:00):

Népek barátsága utca

Április utca

Dózsa György utca

Tarján

Augusztus 25. (08:30–15:30):

Vadvirág utca (HRSZ:1281/245)

Csalogány utca

Borostyán utca

Szegfű utca

Rozmaring utca

Augusztus 26. (09:00–15:30):

Héregh utca

Dózsa György utca

Jókai Mór utca

Az E.ON kéri az érintettek megértését és türelmét. A szolgáltató honlapján elérhető a teljes, naprakész utcalista és az egyes helyszínekre vonatkozó pontos időintervallum is. Aki biztosra akar menni, annak érdemes előre ellenőriznie, érintett-e a tervezett kimaradásokban.