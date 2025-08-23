1 órája
Sokakat érint! Ezeken a településeken szünetel majd az áramszolgáltatás
Az E.ON szakemberei ismét karbantartásokat végeznek a hálózaton Komárom-Esztergom vármegyében. A munkálatok miatt több településen is áramszünet lesz augusztus utolsó hetében.
Az E.ON szakemberei a jövő hét folyamán is karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek a villamos hálózaton, ami több településen is áramkimaradással jár majd. Az áramszünetek célja a szolgáltatás megbízhatóságának fenntartása, és bár kellemetlenséggel járhatnak, hosszú távon biztonságosabbá teszik az energiaellátást.
Ezúttal is több száz ügyfél lesz érintett, néhol teljes utcákban, más helyeken külterületi HRSZ-es ingatlanokon kapcsolják le ideiglenesen az áramot.
Komárom-Esztergomban ezeket a településeket érinti az áramszünet:
Komárom
Augusztus 25. (08:00–18:00):
- Virág utca
- Mocsai utca
- Széchenyi utca
- Vásártér
- Tavasz utca
- Ifjúság utca
- Széchenyi István utca
- Csokonai Vitéz Mihály utca
- Klapka György út
- Temető utca
Augusztus 26. (08:00–16:00):
- Ady Endre utca
- Galagonya utca
- Szőnyi utca
- Fok utca
- Budai Nagy Antal utca
- Koppány vezér út
- Vasút utca
- Igmándi út vége,
- külterület HRSZ: 4116/1, 4197/2
Augusztus 27. (08:00–16:00):
- Széchenyi utca
- Vásártér
- Mocsai utca
- Virág utca
- Ifjúság utca
- Érintett HRSZ-ek: 4449, 4528/8, 4528/9, 4452, 4580/29, 4501
Mocsa
Augusztus 28. (08:00–15:00):
- Boldogasszony puszta
- Komáromi út HRSZ:0460/3
- Külterület 0501/11 hrsz
Augusztus 31. (08:00–17:00):
- Boldogasszony puszta teljes területe, több házszám és HRSZ szerint
Tata
Augusztus 27. (08:00–16:00):
- Fácánkert utca 4375
Tárkány
Augusztus 25. (08:00–16:00):
- Szőlőhegy (HRSZ:1536, 1575/2, 1548, 1609)
- Vasdinnyeszőlőhegy
- Szőlőhegy 2–48, 5–39
- Ady utca 32
Kisbér
Augusztus 26. (08:00–16:00):
- Városház tér
- Butik sor
- Buszpályaudvar
Oroszlány
Augusztus 28. (08:00–14:00):
- Népek barátsága utca
- Április utca
- Dózsa György utca
Tarján
Augusztus 25. (08:30–15:30):
- Vadvirág utca (HRSZ:1281/245)
- Csalogány utca
- Borostyán utca
- Szegfű utca
- Rozmaring utca
Augusztus 26. (09:00–15:30):
- Héregh utca
- Dózsa György utca
- Jókai Mór utca
Az E.ON kéri az érintettek megértését és türelmét. A szolgáltató honlapján elérhető a teljes, naprakész utcalista és az egyes helyszínekre vonatkozó pontos időintervallum is. Aki biztosra akar menni, annak érdemes előre ellenőriznie, érintett-e a tervezett kimaradásokban.