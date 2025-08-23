augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
E.ON

3 órája

Sokakat érint! Ezeken a településeken szünetel majd az áramszolgáltatás

Címkék#munkálatok#E ON#utcákban#áramszünet

Az E.ON szakemberei ismét karbantartásokat végeznek a hálózaton Komárom-Esztergom vármegyében. A munkálatok miatt több településen is áramszünet lesz augusztus utolsó hetében.

Kemma.hu

Az E.ON szakemberei a jövő hét folyamán is karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek a villamos hálózaton, ami több településen is áramkimaradással jár majd. Az áramszünetek célja a szolgáltatás megbízhatóságának fenntartása, és bár kellemetlenséggel járhatnak, hosszú távon biztonságosabbá teszik az energiaellátást.

Woman,Checking,Fuse,Box,At,Home,During,Power,Outage,Or, vihar, áramszünet
Mondjuk, hol lesz áramszünet augusztus utolsó hetében
Fotó: Kulkova Daria / Forrás: Shutterstock

Ezúttal is több száz ügyfél lesz érintett, néhol teljes utcákban, más helyeken külterületi HRSZ-es ingatlanokon kapcsolják le ideiglenesen az áramot.

Komárom-Esztergomban ezeket a településeket érinti az áramszünet:

Komárom

Augusztus 25. (08:00–18:00):

  • Virág utca
  • Mocsai utca
  • Széchenyi utca
  • Vásártér
  • Tavasz utca
  • Ifjúság utca
  • Széchenyi István utca
  • Csokonai Vitéz Mihály utca
  • Klapka György út
  • Temető utca

Augusztus 26. (08:00–16:00):

  • Ady Endre utca
  • Galagonya utca
  • Szőnyi utca
  • Fok utca
  • Budai Nagy Antal utca
  • Koppány vezér út
  • Vasút utca
  • Igmándi út vége, 
  • külterület HRSZ: 4116/1, 4197/2

Augusztus 27. (08:00–16:00):

  • Széchenyi utca
  • Vásártér
  • Mocsai utca
  • Virág utca
  • Ifjúság utca
  • Érintett HRSZ-ek: 4449, 4528/8, 4528/9, 4452, 4580/29, 4501

Mocsa

Augusztus 28. (08:00–15:00):

  • Boldogasszony puszta
  • Komáromi út HRSZ:0460/3
  • Külterület 0501/11 hrsz

Augusztus 31. (08:00–17:00):

  • Boldogasszony puszta teljes területe, több házszám és HRSZ szerint

Tata

Augusztus 27. (08:00–16:00):

  • Fácánkert utca 4375

Tárkány

Augusztus 25. (08:00–16:00):

  • Szőlőhegy (HRSZ:1536, 1575/2, 1548, 1609)
  • Vasdinnyeszőlőhegy
  • Szőlőhegy 2–48, 5–39
  • Ady utca 32

Kisbér

Augusztus 26. (08:00–16:00):

  • Városház tér
  • Butik sor
  • Buszpályaudvar

Oroszlány

Augusztus 28. (08:00–14:00):

  • Népek barátsága utca
  • Április utca
  • Dózsa György utca

Tarján

Augusztus 25. (08:30–15:30):

  • Vadvirág utca (HRSZ:1281/245)
  • Csalogány utca
  • Borostyán utca
  • Szegfű utca
  • Rozmaring utca

Augusztus 26. (09:00–15:30):

  • Héregh utca
  • Dózsa György utca
  • Jókai Mór utca

Az E.ON kéri az érintettek megértését és türelmét. A szolgáltató honlapján elérhető a teljes, naprakész utcalista és az egyes helyszínekre vonatkozó pontos időintervallum is. Aki biztosra akar menni, annak érdemes előre ellenőriznie, érintett-e a tervezett kimaradásokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu