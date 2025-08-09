augusztus 9., szombat

Elektronika

10 perce

Túl sok a reklám a telefonodon? Így szabadulhatsz meg tőlük

Címkék#engedély#rendszer#Xiaomi

Elsőre fel sem tűnik, mennyi minden fut a háttérben egy új okostelefonon. Bár Android rendszert használ, néhány gyári beállítás könnyen hirdetéseket és felesleges terhelést hozhat a készülékre – de ezek többsége kikapcsolható.

Kemma.hu

Bár Android rendszer fut rajtuk, a Xiaomi, Redmi és Poco telefonok sokszor egészen máshogy viselkednek, mint más készülékek. Már az első indítás után megjelenhetnek reklámok, amik nemcsak zavaróak, de a rendszer teljesítményét is ronthatják.

Digital Company Logos, Xiaomi, telefon, Android
Reklámokkal és háttérfolyamatokkal is találkozhatunk Androidos telefonokon
Fotó: NurPhoto / Forrás: Getty Images / Illusztráció

Android, ahogy a Xiaomi értelmezi

Az egyik első teendő az MSA (MIUI System Ads) kikapcsolása. Ezt a Beállítások > Jelszavak és biztonság > Engedélyek visszavonása menüben találod. Itt vond vissza az MSA engedélyét, így csökkenhet a rendszerhirdetések száma – írja az ncl.hu oldala.

Ezután keresd meg az Adatvédelem > Hirdetési szolgáltatások részt, és kapcsold ki a személyre szabott ajánlásokat is, hogy a rendszer ne elemezze a szokásaidat.

Még több rejtett kapcsoló

A gyári alkalmazások – például a GetApps, Mi Video vagy a Témák – saját beállításokban rejtenek hirdetéskapcsolókat. Ezeket külön-külön érdemes kikapcsolni az „Ajánlások” vagy „Hirdetések” menüpont alatt.

Ha hosszabb üzemidőt szeretnél, korlátozd a háttérfolyamatokat és az automatikusan induló appokat is az Akkumulátor és teljesítmény menüben. Ezzel a telefonod gyorsabb lesz, az akksi pedig tovább bírja majd.

 

