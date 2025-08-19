Hogyan javíthatjuk alvásunkat? Tippek, taktikák

Az alvás mindenki életének szerves része, de kevesen értik valódi működését. A jó alvás nemcsak felfrissít, hanem az egészség és a mentális jólét szempontjából is alapvető – írja az origo

Az alvás fázisai és biológiai ciklusai kulcsszerepet játszanak a test és az elme regenerálódásában – alvás kutatás alapján.

Forrás: pexel.hu

Alvás fázisai

Az sleepfoundation szerint az alvás két fő szakaszból áll: NREM (nem-REM) és REM (Rapid Eye Movement) alvás. A NREM alvás három fázisból áll, amelyek során testünk és agyunk regenerálódik. Egy teljes alvásciklus körülbelül 90-110 percig tart és éjszaka többször ismétlődik. A non-REM alvás további négy szakaszból áll:

1. szakasz: könnyű elalvás, rövid átmeneti állapot.

2. szakasz: lassú hullámú tevékenység, testhőmérséklet és pulzus csökken.

3. szakasz: mély alvás, a regeneráció fő szakasza, hormonok (például növekedési hormon) termelődnek.

4. szakasz (néha egyes rendszerekben külön kezelik a 3. szakaszt): mély, lassú hullámú alvás, a szervezet fizikai helyreállítása történik.

REM fázis: az agy aktivitása nő, álmodás szakasza, memória és tanulás konszolidálódik.

Optimális lefekvési időpont és Hormonális szabályozás

A kutatások szerint a 22:00 és 23:00 közötti lefekvés elősegíti a megfelelő alvásritmust és csökkentheti bizonyos szívbetegségek kockázatát. Az alvás szoros kapcsolatban áll a hormonrendszerrel. A melatonin elősegíti az elalvást, míg a kortizol reggel aktivizál. Leptin és ghrelin a táplálkozást, étvágyat befolyásolja, így közvetve az alvás minőségét is.

Alváshiány globális hatása

A krónikus alváshiány összefüggésbe hozható cukorbetegséggel, elhízással, szívbetegségekkel és depresszióval. Világszerte nő az alváshiányban szenvedők aránya. A Magyar Alvás Szövetség és a Szinapszis Egészségkutató 2020 és 2024 között folyó éves követéses vizsgálatából kiderült, hogy romló tendencia látható a magyarok alvásminőségében. A magyar felnőttek 60%-a rossz vagy nagyon rossz alvásminőséggel rendelkezik, és mindössze 4%-uknak normális az alvásminősége.

Életkor és biológiai ritmus

Az életkor előrehaladtával a cirkadián ritmus változik, ami korábbi elalvást és ébredést eredményez:

Serdülőknél a cirkadián ritmus későbbi lefekvést preferál (23:00 körül), míg idősebb felnőtteknél korábbi alvás az optimális (21:00–22:00).

A hormonális változások, menopauza vagy tesztoszteron-szint csökkenés befolyásolja az alvás mélységét és minőségét. 60–65 éves kor körül a cirkadián ritmus előbbre tolódik, ami korábbi lefekvési és ébredési időpontokat eredményezhet. Ez gyakran alvási problémákhoz vezethet az idősebb felnőttek körében.

Munka, életstílus és alvás

A munkaidő, stressz és életmód jelentősen befolyásolja alvásunkat. A három műszakos munkarend, a nem megfelelő táplálkozás és a stressz mind hozzájárulhatnak az alvászavarok kialakulásához. Az alvászavarok kezelése kognitív viselkedésterápiával, gyógyszeres terápiával és életmódbeli változtatásokkal történhet.