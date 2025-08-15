augusztus 15., péntek

Esemény

56 perce

Ez a koncert a gyerekek kedvence lesz a hétvégén Koppánymonostoron

Címkék#Koppánymonostor#esemény#falunap#Alma együttes

A 30. Falunapon különleges programmal készülnek a családosoknak. Az Alma Együttes koncert augusztus 16-án várja a kicsiket és nagyokat egy vidám, interaktív délutánra – és ez még csak egy része a színes programnak.

Kemma.hu

Augusztus 16-án, szombaton harmincadik alkalommal várják a vendégeket a Falunapra Koppánymonostoron, a Dózsa György Művelődési Házba. A program 12.30-kor ingyenes falu ebéddel kezdődik, majd 13 órától az Őrzők nyitják a színpadi műsort. Gyerekeknek is lesz meglepetés - Alma Együttes koncertre is számíthatunk.

Alma Együttes koncert is várható a hétvégi Koppánymonostor falunapon
Alma Együttes koncert is várható a hétvégi Koppánymonostor falunapon

Alma Együttes koncert és Bereczki Zoltán is fellép

14 órától Bereczki Zoltán lép színpadra, aki népszerű dalaival és magával ragadó előadásmódjával szórakoztatja a közönséget. A családosokat 15 órától az Alma Együttes várja vidám, interaktív koncerttel, amely a kicsik és nagyok kedvence lesz.

A nap folyamán többek között Kállay Bori és Fonyó Barbara, a Batucada dob- és samba tánc show, Polyák Rita és Szelle Szilárd, Tabáni István, valamint a Groovehouse is fellép. Az este Henn, Fehér Krisztián és diszkó zárja a jubileumi rendezvényt.

A programok ingyenesek, ugrálóvár és kirakodóvásár is várja a látogatókat. Az esemény részleteit a Facebook oldalon tudjátok követni. Az Alma Együttessel máshol is találkozhatunk majd, ha netán lecsúsznánk a Koppánymonostori Falunapról.

