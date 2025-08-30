1 órája
Állatvédelem a fókuszban: elfogadták a Tatabányai Állatvédelmi Cselekvési Tervet
Bekeményít Tatabánya: szigorúbban járnak el az állatkínzókkal szemben. Mondjuk a részleteket!
Egy állatbarát város gondolata régóta foglalkoztatta a helyi állatvédelem szorgalmazóit. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta Kupcsok Péter képviselői indítványát, és megkezdték egy Állatvédelmi Cselekvési Terv kidolgozását.
Állatvédelem Tatabányán
A terv főbb pontjai:
- Állandó bizottsági figyelem és együttműködés – az állatvédelem folyamatosan napirenden marad, az önkormányzat, a civil szervezetek, a hatóságok (rendőrség, közterület-felügyelet, polgárőrség, Kormányhivatal) és a lakosság közötti együttműködés megerősítésével.
- Szigorúbb intézkedési és ellenőrzési rendszer – helyi mechanizmusok kialakítása az állatkínzás és a szabálytalan állattartás megelőzésére és visszaszorítására.
- Oktatás és szemléletformálás – állatvédelmi napok, rendhagyó tanórák, szakkörök az iskolákban, valamint városi szintű kampányok a felelős állattartás népszerűsítésére.
- Lakossági tájékoztatás és kisokos – mindenki számára elérhető, közérthető információk a helyi szabályokról, állatorvosok elérhetőségeiről, valamint egy korszerű bejelentőrendszer a problémás esetek jelzésére.
- Infrastruktúra-fejlesztés – a kutyafuttatók állapotfelmérése és korszerűsítése, új kutyaürülék-gyűjtők és zacskóadagolók kihelyezése, rendezettebb közterek kialakítása.
- Partnerség a civil szervezetekkel és menhelyekkel – átlátható önkormányzati támogatási rendszer és hivatalos együttműködések a helyi állatvédő szervezetekkel.
- „Tatabánya: Állatbarát város” program – egységes kommunikációs arculat és a város pozitív megítélésének erősítése helyben és országosan.
Az infrastruktúra korszerűsítése és az oktatás fejlesztése mellett szigorúbb intézkedési és ellenőrzési rendszer felügyelné a felelőtlen állattartókat. A lakosság edukálása szintén rendkívül fontos szempont, hiszen, ha minden állattartó tudja majd, hogy hova fordulhat segítségért, úgy a felelős állattartás nem is lesz olyan nehéz. Az állatmenhelyek elsősorban a kutyák, macskák és egyéb gyakori házikedvencek szempontjából fontosak, de az állatorvosok rendelési idejével sem árt, ha tisztában vagyunk.
Tatabányán egyre több gazdátlan vagy rossz körülmények között tartott állattal találkozunk, Ez nem pusztán állatvédelmi kérdés: hatással van a közbiztonságra, a köztisztaságra és a közösségi élet minőségére is
- hangsúlyozta Kupcsok Péter.
Azt is közölte, hogy az indítványra azért volt szükség, hogy a város ne alkalomszerűen, hanem átgondolt, szervezett keretek között foglalkozzon az állatvédelemmel. Szerinte azzal, hogy a közgyűlés elfogadta az indítványát, Tatabánya olyan útra lépett, amely hosszútávon biztosítja a felelős állattartás kultúráját. Most, hogy Tatabányán is elindul az a munkafolyamat, amely helyi szinten biztosítja az állatkínzás elleni határozottabb fellépést, a felelős állattartás ösztönzését és a civilekkel való intézményes együttműködését.
Kupcsok Péter Facebook oldalán közzétett videójában is beszámol a legújabb fejleményekről.
