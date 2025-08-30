Állatvédelem a fókuszban: elfogadták a Tatabányai Állatvédelmi Cselekvési Tervet

Azt is közölte, hogy az indítványra azért volt szükség, hogy a város ne alkalomszerűen, hanem átgondolt, szervezett keretek között foglalkozzon az állatvédelemmel. Szerinte azzal, hogy a közgyűlés elfogadta az indítványát, Tatabánya olyan útra lépett, amely hosszútávon biztosítja a felelős állattartás kultúráját. Most, hogy Tatabányán is elindul az a munkafolyamat, amely helyi szinten biztosítja az állatkínzás elleni határozottabb fellépést, a felelős állattartás ösztönzését és a civilekkel való intézményes együttműködését.

Kupcsok Péter Facebook oldalán közzétett videójában is beszámol a legújabb fejleményekről.