Légpuskás rém lövöldözik a saját udvaráról, nyakon lőtte az egyik áldozatát

Sajnos már több állatkínzási esetről kellett beszámolnunk, és ez most sincs máshogy. A Bánhidán Láttam, hallottam nyilvános Facebook csoportba egy csoporttag feltette, hogy egy őrült feltehetően légpuskával lövöldöz mindent, amit ér a Vértes utcában. Vadgalambokra, macskákra és még kertben tartott háziállatokra is lő. A posztban azt is leírták, hogy sajnos egy cica is így járt, és a nyaki szövetén áthaladt egy golyó. Annyi még szerepel ott, hogy az állatot látta orvos, és remélhetőleg megmarad. Szegény cicáról egy képet is feltettek.

A Bánhidán láttam, hallottam csoportban tették közzé az állatkínzást (Bánhida Google Térkép)

Állatkínzás légpuskával

Még azt is leírták, hogy sajnos így már nehéz saját állatot is tartani, mert attól kell rettegni nap mint nap, hogy valami baj esik. És jogi következményei lesznek a történetnek. Több komment is jött a poszthoz. Mindenkiből nagy felháborodást váltottak ki a sorok, és remélik, elkapják az állatkínzót. Volt, aki leírta, hogy náluk is szintén ez a helyzet, és ott is bántja valaki a madarakat és a macskákat is.

Mit kaphat egy állatkínzó?

Egy másik állatkínzás esete kapcsán a megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik e-mailes megkeresésünkre leírták, hogy büntető törvénykönyv alapján, aki állatkínzást követ el, azaz gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vagy gerinces állatát, vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja, vagy kiteszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.