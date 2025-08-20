Rájuk lehet büszke Komárom-Esztergom vármegye: őket díjazták az állami ünnep alkalmából

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át kedden, a Pesti Vigadóban. Több Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő állami kitüntetést is átadtak a nemzeti ünnep alkalmával.

Mondjuk, kik gazdagodtak állami kitüntetésekkel a nemzeti ünnepen

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: Bors

Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmával

Dr. Nagy István miniszter úr a 2025 tavaszán megjelent ragadós száj- és körömfájás járvány leküzdése során végzett kiemelkedő és elkötelezett szakmai munkájáért Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet adományozott Bácsi Győző, a tatabányai Vérteserdő Zrt. kerületvezető erdésze részére.

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sáros Tamásné, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkaügyi főelőadója részére, az erdőgazdasági ágazat támogatása érdekében végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.

A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült Jókai Mária felvidéki magyar pedagógus, néprajzkutató, aki Komáromban szerzett óvónői, Pozsonyban pedig tanítói képesítést.

Hanusz Zoltán népzenész, nagybőgőművész, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.

A kitüntetettek teljes listájáért látogassatok el a kormany.hu oldalára.