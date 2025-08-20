1 órája
Rájuk lehet büszke Komárom-Esztergom vármegye: őket díjazták az állami ünnep alkalmából
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Mondjuk, kik gazdagodtak állami kitüntetésekkel a nemzeti ünnepen.
Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át kedden, a Pesti Vigadóban. Több Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő állami kitüntetést is átadtak a nemzeti ünnep alkalmával.
Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmával
Dr. Nagy István miniszter úr a 2025 tavaszán megjelent ragadós száj- és körömfájás járvány leküzdése során végzett kiemelkedő és elkötelezett szakmai munkájáért Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet adományozott Bácsi Győző, a tatabányai Vérteserdő Zrt. kerületvezető erdésze részére.
Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sáros Tamásné, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkaügyi főelőadója részére, az erdőgazdasági ágazat támogatása érdekében végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.
A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült Jókai Mária felvidéki magyar pedagógus, néprajzkutató, aki Komáromban szerzett óvónői, Pozsonyban pedig tanítói képesítést.
Hanusz Zoltán népzenész, nagybőgőművész, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.
