Ünnep
1 órája
Tömve volt a bazilika az augusztus 20-i nagymisén
Sokan járultak az oltárhoz. Az ország első városában ünnepi szentmisén imádkoztak hazánkért az államalapítás ünnepén.
Az esztergomi bazilikában ünnepi szentmisét tartottak augusztus 20. alkalmából. Az államalapítás városa imádkozott.
Az államalapítás ünnepén szentmisét mondtak
Az ország első városában és keresztény központjában is ünnepelték az államalapítás ünnepét. Tömve voltak a padsorok a felújítás alatt levő bazilikában, ahol a keresztényi hithűségről és többek közt a békéről is szólt a mise.
GALÉRIA: Ilyen volt az augusztus 20-ai ünnepi mise az esztergomi bazilikában (Fotók:W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre