Tömve volt a bazilika az augusztus 20-i nagymisén

Az esztergomi bazilikában ünnepi szentmisét tartottak augusztus 20. alkalmából. Az államalapítás városa imádkozott.

Az államalapítás ünnepén sokan járultak az oltárhoz. Az ország első városában ünnepi szentmisén imádkoztak hazánkért.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az államalapítás ünnepén szentmisét mondtak

Az ország első városában és keresztény központjában is ünnepelték az államalapítás ünnepét. Tömve voltak a padsorok a felújítás alatt levő bazilikában, ahol a keresztényi hithűségről és többek közt a békéről is szólt a mise.