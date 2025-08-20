augusztus 20., szerda

Tömve volt a bazilika az augusztus 20-i nagymisén

Sokan járultak az oltárhoz. Az ország első városában ünnepi szentmisén imádkoztak hazánkért az államalapítás ünnepén.

Az esztergomi bazilikában ünnepi szentmisét tartottak augusztus 20. alkalmából. Az államalapítás városa imádkozott.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az államalapítás ünnepén szentmisét mondtak

Az ország első városában és keresztény központjában is ünnepelték az államalapítás ünnepét. Tömve voltak a padsorok a felújítás alatt levő bazilikában, ahol a keresztényi hithűségről és többek közt a békéről is szólt a mise.

GALÉRIA: Ilyen volt az augusztus 20-ai ünnepi mise az esztergomi bazilikában (Fotók:W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

