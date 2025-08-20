augusztus 20., szerda

1 órája

Hernádi Ádám: Mi, esztergomiak az államalapító örökösei vagyunk +fotók

Címkék#Hernádi Ádám#államalapítás ünnepe#Augusztus 20

Az esztergomiak örökségéről is szól az augusztus 20-i ünnep, fogalmazott a városvezető. Az államalapítás ünnepén az új kenyeret is megáldották.

Kemma.hu

Az új kenyér megszelésével köszöntötte az államalapítás ünnepét Esztergom augusztus 20-án. 

Az esztergomiak örökségéről is szól az augusztus 20-i ünnep, fogalmazott a városvezető. Az államalapítás ünnepén az új kenyeret is megáldották.
Négy felekezet elöljárója áldása után Hernádi Ádám megszelte az új kenyeret az államalapítás ünnepén
Forrás: 24 Óra

Az államalapítás ünnepe sokat jelent Esztergomnak

Az Erzsébet parkban nyitott a kétnapos Szent István napi programsorozat augusztus 19-én, majd 20-án ugyanitt az új kenyér megáldásával és megszegésével ünnepelt a város. 

Hernádi Ádám polgármester személyes hangú beszéde nyitotta az ünnepi eseményt. Ebben összegezte, hogy az esztergomiaknak és neki mit jelent augusztus 20. ünnepe. Mint taglalta: a helyieknek egyrészt az aratás végét, a friss búza és az új kenyér ünnepét is jelenti ez a nap. Az új kenyéré – részletezte a polgármester -, amely a bőség, a szorgalom és a hála jelképe is.

Másrészt Esztergom már sokkal korábban megismerte azt, akihez ez az ünnep köthető : Szent István királyt, aki a városban született, itt keresztelték meg és itt koronázták királlyá.

– Különös érzés arra gondolni, hogy mi, esztergomiak az államalapító örökösei vagyunk. Ez a hely, ahol élünk, dolgozunk, ahol közösséget alkotunk, a magyar államiság bölcsője – fogalmazott Hernádi Ádám, aki idézett az államalapító Szent Imre herceghez szóló, aktualitással is bíró leveléből, kiemelve: Szent István hitet és reményt adott az országnak. A beszéd után a négy felekezet elöljárója megszentelte, Hernádi Ádám pedig megszelte az új kenyeret.

GALÉRIA: Képeken az esztergomi ünnepi kenyéráldás (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Esztergomban augusztus 20-a programjai a továbbiakban a Erzsébet parkban folytatódnak. Többek közt gyerekelőadások, hagyományőrző játékok, művészeti programok, majd este Rúzsa Magdi koncert várja az ünneplőket.

 

 

