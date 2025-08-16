34 perce
Újrafotóztuk a hős szabadságharcos otthonát – ilyen most a Dunakanyar ikonikus háza
Egy történelmi múltú épület idézi meg a szabadságharc emlékét Komárom-Esztergom vármegyében. Akkor és most sorozatunkban megmutatjuk, hogyan festett egykor Görgey Artúr egykori otthona, és miként néz ki napjainkban.
Akkor és most sorozatunkban most egy olyan épületet mutatunk be, amely egy olyan személyhez tartozott, aki nem csak Komárom-Esztergom vármegye számára volt meghatározó személyiség, hanem az egész magyar történelemben fontos szerepet játszott. Ön is felfedezheti, mennyit változott a ház és környezete az elmúlt évtizedekben.
Akkor és most témája: Görgey Artúr
Görgey Artúr (1818–1916) honvédtábornok és hadügyminiszter volt, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezére. Katonai zsenialitásával a tavaszi hadjárat győzelmeit is kivívta, és vezette Komárom várának hősies védelmét. Ma a magyar hadtörténet egyik legnagyobb stratégiájaként emlékezünk rá.
A múlt és a jelen találkozik - Interaktív fotó a hős házáról
A kép közepén látható csúszkát mozgatva (jobbra és balra) összehasonlíthatja, miként festett az épület a régi fotón és hogyan néz ki ma. A ház ma is őrzi eredeti formáját, de a környezete és állapota sokat változott az elmúlt évtizedekben.
