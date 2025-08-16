Újrafotóztuk a hős szabadságharcos otthonát – ilyen most a Dunakanyar ikonikus háza

Akkor és most sorozatunkban most egy olyan épületet mutatunk be, amely egy olyan személyhez tartozott, aki nem csak Komárom-Esztergom vármegye számára volt meghatározó személyiség, hanem az egész magyar történelemben fontos szerepet játszott. Ön is felfedezheti, mennyit változott a ház és környezete az elmúlt évtizedekben.

Akkor és most sorozatunk új témája: Görgey Artúr, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás hadvezérének otthona

Fotó: Bauer Sándor / Forrás: Fortepan

Akkor és most témája: Görgey Artúr

Görgey Artúr (1818–1916) honvédtábornok és hadügyminiszter volt, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezére. Katonai zsenialitásával a tavaszi hadjárat győzelmeit is kivívta, és vezette Komárom várának hősies védelmét. Ma a magyar hadtörténet egyik legnagyobb stratégiájaként emlékezünk rá.

A múlt és a jelen találkozik - Interaktív fotó a hős házáról

A kép közepén látható csúszkát mozgatva (jobbra és balra) összehasonlíthatja, miként festett az épület a régi fotón és hogyan néz ki ma. A ház ma is őrzi eredeti formáját, de a környezete és állapota sokat változott az elmúlt évtizedekben.

További interaktív fotók az akkor és most sorozatunkból: