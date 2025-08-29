Lovas felvonulással és utcabállal éled újjá az agostyáni búcsú

Idén sem maradhat el a Szent Ágoston- napi, agostyáni búcsú! A szervezők egy megújult, rangos és mindenki számára szórakoztató programmal szeretnének méltó módon búcsút inteni a nyárnak. A búcsún ismét főszerepet kap a hagyományos lovas felvonulás, amely szombaton délután nyitja meg az ünnepséget.

Fotó: Flajsz Peter

Bányai Tihamér, a körzet önkormányzati képviselője a Kemma.hu kérdésére elmondta: az elmúlt években sokat beszélgetett az agostyániakkal, akik közül sokan úgy érzik, hogy bár közigazgatásilag Tatához tartoznak, a város gyakran megfeledkezik róluk. Hozzátette, hogy a szervezést a német nemzetiségi önkormányzattal, az Agostyánért Egyesülettel, iletve a Tatai rendház nonprofit Kft.-vel közösen kezdte el szervezni.

Új lendületet kap az agostyáni búcsú

– A helyiek kérései, kérdései nem hallatszanak el Tatáig, és nem érzik, hogy számítana a véleményük. Szeretném, ha az agostyániak visszakaphatnák azt a megbecsülést és figyelmet, amit érdemelnek, ennek része az is, hogy fentartjuk ezt a hagyományt, támogatok bevonásával, annak ellenére, hogy az önkormnyzat nehéz anyagi helyzetben van. Célunk, hogy ne csak a helyiek, hanem a környező településekről is érkezzenek vendégek a nyárzáró eseményre – hangsúlyozta a képviselő, aki elmondta azt is, hogy sokan dolgoztak azon, hogy minél több támogató bevonásával igazán színes és minden korosztály számára vonzó programot tudjanak összeállítani. Az idei tombola is megújul, tatai cégek és magánszemélyek felajánlásával értékes nyeremények találnak gazdára. Idén sem maradhat el a sütemény sütő verseny, ami most kiegészül édes finomságokkal is. A győztesek egy-egy egyedi, kézzel készített vándorkupával büszkélkedhetnek majd.

– Bár Tatához tartozik Agostyán, sokan még mindig önálló faluként tekintenek rá. Épp ezért fájó, hogy a városrésznek nincsenek saját bevételei és forrásai, amelyekből fejlesztéseket vagy rendezvényeket szervezhetne. Mindenhez a város támogatását kell kérnünk, de eddig erre kevés lehetőségünk volt. Ezen szeretnénk most változtatni – fogalmazott. A képviselő reméli, hogy a mostani kezdeményezés új lendületet ad a közösségnek, és hozzátette: szerencsére elindult már néhány előremutató fejlesztés is, például a csapadékvíz-elvezetés megoldása, amely évtizedes problémát orvosolhat.