57 perce
Lovas felvonulással és utcabállal éled újjá az agostyáni búcsú
Méltó módón zárják a nyarat. Megújul az agostyáni búcsú, amit a hagyományos lovas felvonulás nyit meg.
Idén sem maradhat el a Szent Ágoston- napi, agostyáni búcsú! A szervezők egy megújult, rangos és mindenki számára szórakoztató programmal szeretnének méltó módon búcsút inteni a nyárnak. A búcsún ismét főszerepet kap a hagyományos lovas felvonulás, amely szombaton délután nyitja meg az ünnepséget.
Bányai Tihamér, a körzet önkormányzati képviselője a Kemma.hu kérdésére elmondta: az elmúlt években sokat beszélgetett az agostyániakkal, akik közül sokan úgy érzik, hogy bár közigazgatásilag Tatához tartoznak, a város gyakran megfeledkezik róluk. Hozzátette, hogy a szervezést a német nemzetiségi önkormányzattal, az Agostyánért Egyesülettel, iletve a Tatai rendház nonprofit Kft.-vel közösen kezdte el szervezni.
Új lendületet kap az agostyáni búcsú
– A helyiek kérései, kérdései nem hallatszanak el Tatáig, és nem érzik, hogy számítana a véleményük. Szeretném, ha az agostyániak visszakaphatnák azt a megbecsülést és figyelmet, amit érdemelnek, ennek része az is, hogy fentartjuk ezt a hagyományt, támogatok bevonásával, annak ellenére, hogy az önkormnyzat nehéz anyagi helyzetben van. Célunk, hogy ne csak a helyiek, hanem a környező településekről is érkezzenek vendégek a nyárzáró eseményre – hangsúlyozta a képviselő, aki elmondta azt is, hogy sokan dolgoztak azon, hogy minél több támogató bevonásával igazán színes és minden korosztály számára vonzó programot tudjanak összeállítani. Az idei tombola is megújul, tatai cégek és magánszemélyek felajánlásával értékes nyeremények találnak gazdára. Idén sem maradhat el a sütemény sütő verseny, ami most kiegészül édes finomságokkal is. A győztesek egy-egy egyedi, kézzel készített vándorkupával büszkélkedhetnek majd.
– Bár Tatához tartozik Agostyán, sokan még mindig önálló faluként tekintenek rá. Épp ezért fájó, hogy a városrésznek nincsenek saját bevételei és forrásai, amelyekből fejlesztéseket vagy rendezvényeket szervezhetne. Mindenhez a város támogatását kell kérnünk, de eddig erre kevés lehetőségünk volt. Ezen szeretnénk most változtatni – fogalmazott. A képviselő reméli, hogy a mostani kezdeményezés új lendületet ad a közösségnek, és hozzátette: szerencsére elindult már néhány előremutató fejlesztés is, például a csapadékvíz-elvezetés megoldása, amely évtizedes problémát orvosolhat.
– Hagyomány, hogy a búcsúból befolyt összeget valamilyen helyi, jótékony céra, fejlesztésre ajánljuk fel. A tavalyi az agosyáni óvoda kapta a befolyt összeget, idén pedig a kultúrház régóta esedékes felújítására szeretnénk fordítani – tette Bányai Tihamér.
Íme a hétvégi program:
Már szombat kora délutántól gyerekzsivajjal telik meg a falu, hiszen a kicsiknek légvár, kézműves foglalkozások, játszóház, henna és arcfestés is várja. A falubeliek és vendégeik közösen vonulhatnak fel az ünnep nyitányán, a látványos lovas felvonuláson, majd a színpadra lépnek a helyi dalkörök és táncegyüttesek. Aki pedig szereti a zenét és a jókedvet, annak estére sem lesz hiány élményekből: koncert, utcabál és retro disco gondoskodik a fergeteges hangulatról.
Augusztus 30., szombat
- 16:00–19:00 – Gyermekprogramok: légvár, kézműves és játszóház, henna és arcfestés
- 16:30 – Ünnepi felvonulás a buszfordulótól a Mátyás Lovasiskoláig, az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Méni Die Eber Kapelle közreműködésével
- 17:00 – Ünnepi műsor: képviselői és polgármesteri köszöntő, egyházi áldás, borvendégek bemutatása, az Agostyáni Dalkör műsora
- 18:00 – Fellép az Agostyáni Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Tóvárosi Ifjúsági Tánccsoport (Vértesszőlős), valamint a Jaszentlászlói Néptánc Tánccsoport (Ajka)
- 19:00 – Utcabál és borutca megnyitása, tombola, értékes nyereményekkel
- 20:00 – Méni Die Eber Kapelle zenekar koncertje
- 22:00 – Retro Disco hajnalig
Augusztus 31., vasárnap
- 10:30 – Ünnepi szentmise az agostyáni templomban
- 11:30 – Búcsúi ünnepi szertartás: a templom új házszámtáblájának megáldása