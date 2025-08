Adómentesség vagy büntetés jár, ha eladod a kertben termett barackot?

Kell-e ÁFA-t fizetni?

A nyári gyümölcs- vagy zöldségfelesleg alkalomszerű értékesítése nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, ezért ez nem is keletkeztet áfaalanyiságot, vagyis az ilyen értékesítések nem járnak adókötelezettséggel: csak e miatt nem kell adószámot kiváltani és nem kell az eladásról nyugtát, számlát kiállítani, áfabevallást benyújtani, írt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló tájékoztatásában.

A csak adószámmal rendelkező magánszemély, aki nem minősül őstermelőnek vagy egyéni vállalkozónak, is árulhatja a háztáji terményt, ebben az esetben önálló tevékenységből származó bevétele keletkezik.

Ha a kistermelő egyben őstermelő is

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha valaki üzletszerűen értékesíti terményeit, akkor azt őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként érdemes végeznie. A mezőgazdasági őstermelők kifejezetten kedvező adózási lehetőségek közül választhatnak, például a mezőgazdasági őstermelő 1 millió 744 ezer 800 forintot meg nem haladó bevétele adómentes. Ezzel szemben az, aki feketén, üzletszerűen, adószám nélkül árusít, súlyos szankciókra számíthat, A NAV büntetése akár 1 millió forint is lehet - ennyi birsággal is sújtható.

Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként viszont kedvezőbb adózási szabályok közül lehet választani Ha az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevétele nem éri el a 17 millió 448 ezer forintot, akkor az átalányban megállapított jövedelme szintén mentes a személyi jövedelemadó alól.