A tiltás ellenére is sokan csobbantak a tatai tóban

A perzselő augusztusi nap már kora délután a tatai Öreg-tó partjára csalogatta a hűsölni vágyókat. Színes törölközők sorakoztak az Építők parkja és a Fáklya utca közötti partszakaszon, ahol vidáman csapkáltak a gyerekek, a felnőttek pedig a vízben állva beszélgettek. Akadt, aki napernyő alatt olvasott, mások homokvárat építettek, miközben a hullámok lágyan nyaldosták a partot.

Bár táblák nem jelzik, tilos a fürdés Tatán, az Öreg-tóban. Ez azonban soakakat nem tart vissza

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Bár a fürdést tábla nem tiltja, jelenleg nincs kijelölt szabad strand az Öreg-tónál – ez azonban láthatóan nem tartja vissza a fürdőzőket.

Tilos a fürdés az Öreg-tó partján

Arról, hogy a tiltás ellenére évről-évre sokan fürödnek az Öreg-tó vízében a Kemma.hu is rendszeresen beszámolt. Idén is több kisgyerekes családot, baráti társaságot és sok fiatalt csalt már a szabadba az ingyen pancsolás lehetősége. Sokan érkeztek a környező településekről is. A 17 éves Dani barátaival Tatabányáról látogatott ki a tóhoz. A fiúk elmondása szerint nem szeretik a megyeszékhely fürdőjében lévő tömeget és hangzavart. Szerintük sokkal hangulatosabb és jobb a szabadvízben fürödni. Gabi két fiával érkezett a tópartra. Egy közeli utcában laknak, így csak pár percet kellett sétálniuk a fürdőzéshez. A fiatal anyuka gyerekként is az Öreg-tó partján töltötte a nyarait. Akkor még strand is működött az Öreg-tónál öltözőkkel és zuhanyzóval. Mára ennek csak a nokjia maradtak. Bár most a fürdést tábla nem tiltja, jelenleg nincs kijelölt szabad strand.

Szigorúak az előírások

Mürkl Levente, a polgármesteri hivatal városfejlesztési és üzemeltetési irodájának helyettes vezetője korábban a Kemma.hu-nak elmondta: a szabályok szerint egy hivatalos strand kialakításához zuhanyzókra, öltözőkre, mosdókra és úszómesterre lenne szükség, ami több százmillió forintos beruházást jelentene. A legnagyobb nehézséget a megfelelő parkolóhely kialakítása okozná, mivel a tó környéke természetvédelmi terület, így a fakivágás csak hosszas engedélyeztetés után lehetséges.