1 órája
A tiltás ellenére is sokan csobbantak a tatai tóban
A kánikulában sokan kerestek enyhülést a tatai Öreg-tó partján, ahol a szabályozatlan szakaszokon továbbra is megmártóznak a helyiek és a turisták. A kijelölt strand hiánya miatt azonban hivatalosan tilos a fürdés.
A perzselő augusztusi nap már kora délután a tatai Öreg-tó partjára csalogatta a hűsölni vágyókat. Színes törölközők sorakoztak az Építők parkja és a Fáklya utca közötti partszakaszon, ahol vidáman csapkáltak a gyerekek, a felnőttek pedig a vízben állva beszélgettek. Akadt, aki napernyő alatt olvasott, mások homokvárat építettek, miközben a hullámok lágyan nyaldosták a partot.
Bár a fürdést tábla nem tiltja, jelenleg nincs kijelölt szabad strand az Öreg-tónál – ez azonban láthatóan nem tartja vissza a fürdőzőket.
Tilos a fürdés az Öreg-tó partján
Arról, hogy a tiltás ellenére évről-évre sokan fürödnek az Öreg-tó vízében a Kemma.hu is rendszeresen beszámolt. Idén is több kisgyerekes családot, baráti társaságot és sok fiatalt csalt már a szabadba az ingyen pancsolás lehetősége. Sokan érkeztek a környező településekről is. A 17 éves Dani barátaival Tatabányáról látogatott ki a tóhoz. A fiúk elmondása szerint nem szeretik a megyeszékhely fürdőjében lévő tömeget és hangzavart. Szerintük sokkal hangulatosabb és jobb a szabadvízben fürödni. Gabi két fiával érkezett a tópartra. Egy közeli utcában laknak, így csak pár percet kellett sétálniuk a fürdőzéshez. A fiatal anyuka gyerekként is az Öreg-tó partján töltötte a nyarait. Akkor még strand is működött az Öreg-tónál öltözőkkel és zuhanyzóval. Mára ennek csak a nokjia maradtak. Bár most a fürdést tábla nem tiltja, jelenleg nincs kijelölt szabad strand.
Szigorúak az előírások
Mürkl Levente, a polgármesteri hivatal városfejlesztési és üzemeltetési irodájának helyettes vezetője korábban a Kemma.hu-nak elmondta: a szabályok szerint egy hivatalos strand kialakításához zuhanyzókra, öltözőkre, mosdókra és úszómesterre lenne szükség, ami több százmillió forintos beruházást jelentene. A legnagyobb nehézséget a megfelelő parkolóhely kialakítása okozná, mivel a tó környéke természetvédelmi terület, így a fakivágás csak hosszas engedélyeztetés után lehetséges.
GALÉRIA: Fürdőzők az Öreg-tónál (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A tataiak és a turisták évek óta remélik, hogy egyszer újra lesz strand a tóparton. 2023-ban az önkormányzat pályázatot is írt ki az üzemeltetésre. A tervek szerint a Tópart sétány Építők parkja utáni részén, mintegy 4500 négyzetméteren alakítanák ki a szabadstrandot, maximum négy kiszolgáló létesítménnyel – köztük öltözőkkel, zuhanyzókkal és vendéglátó egységgel. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal már engedélyezte is a kialakítást, a közműcsatlakozásokat kiépítették. Azonban információink szerint az elmúlt két évben nem érkezett be érvényes pályázat.
Michl József, Tata polgármestere korábban azt mondta, hogy a mostaninál rosszabb megoldás nincs. Vagyis hogy nincsen szabályozva a fürdés az Öreg-tónál. Hiszen jelenleg bárhol le lehet rakni a törölközőt, szemét is maradhat a parton, miközben nincs biztosítva a fürdőzők biztonsága. A rendőrség ugyan rendszeresen ellenőrzi a megyében lévő tavakat, de a tiltás ellenére a kánikula sokakat a tó hűs vizébe csábít.
Van másik lehetőség
Amíg nem találnak üzemeltetőt, a tóparton fürdőzőknek továbbra is saját felelősségükre kell megmártózniuk – még a kánikula legforróbb napjain is. Aki viszont biztonságos, kiépített körülmények között szeretne felfrissülni, annak a város másik fürdési lehetősége, a Fényes Fürdő jelenthet vonzó alternatívát. Itt kristálytiszta, állandó hőmérsékletű forrásvízzel töltött medencék várják a vendégeket, amelyek természetes úton tisztulnak és kímélik a bőrt. A fürdő területén árnyas pihenőrészek, napozóágyak, gyerekmedencék, valamint sportolásra alkalmas pályák is találhatók, így a család minden tagja megtalálja a számára ideális kikapcsolódást.
A Fényes Fürdő igazi különlegessége a Grófi-tó, amely Magyarország egyik legszebb forrás tava. Vize egész évben meleg és kristálytiszta, alján buborékoló forrásokkal, amelyeket akár úszás közben is látni lehet. A tó környezete csendes, természetközeli, mégis teljesen biztonságos, hiszen úszómester felügyeli a fürdőzőket, és a part mentén kiépített pihenőhelyek szolgálják a kényelmet.
Az Öreg-tó szabályozatlan partszakaszával szemben a Fényes Fürdő és a Grófi-tó nemcsak kényelmesebb, hanem jóval biztonságosabb választás: itt a vízminőség állandóan ellenőrzött, a szolgáltatások kulturáltak, és a látogatók valódi strandélményt kapnak, minden kockázat nélkül.