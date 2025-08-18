Ezt nézd meg!
39 perce
A hétvége legjobb sport fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Megye I.: Képeken a Tata-Vértessomló mérkőzés (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Megye II.: Fotón az Almásfüzitő-Tokod meccs (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Képeken a Tatai Regatta (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre