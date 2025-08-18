augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt nézd meg!

2 órája

A hétvége legjobb sport fotói egy helyen

Címkék#Almásfüzítő#megye 1#megye 2. labdarúgás#Tokod#Tata#Vértessomló#regatta

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Megye I.: Képeken a Tata-Vértessomló mérkőzés (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Megye II.: Fotón az Almásfüzitő-Tokod meccs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Képeken a Tatai Regatta (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu