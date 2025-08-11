Összefoglaló
A hétvége legjobb fotói és sportfotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: NBIII.: Képeken az Opus Tigáz Tatabánya - Puskás Akadémia II. meccs (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: A neszmélyi Fröccspiknik (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fürdőzők az Öreg-tónál (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Csillagászok naplesen (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Láng István műrepülő pilóta Kecskéden járt (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: NUTRIÁK _ Tata "sztárjai" buktak le a kamera előttFotók: Jakabházy Miklós
GALÉRIA: komppal a Dunán (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Az öregkő barlangjai (Fotó: W.A.)Fotók: Weirl Ádám
GALÉRIA: Dózsakerti bölcsőde felújítás (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Megnéztük a tatabányai piacon, hogy mennyibe kerül a dinnye, a kukorica és a szilva (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
