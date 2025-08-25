augusztus 25., hétfő

Ezt nézd meg!

1 órája

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#Tardos#Samu#Kovács Kati#Tata

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Tatán dőlt meg az éjszakai távlövészet világrekordja

GALÉRIA: Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban

 

GALÉRIA: Ilyen volt a Kovács Kati koncert Tatán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Így telt a Samu nap (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Lenyűgöző látványt nyújt a tardosi Malomvölgy (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Pazar fotókon a tatai Derítő-tó és környéke (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

