Ezt nézd meg!

1 órája

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#lovarda#Battyhány-kastély#Legio Brigetio#bakony#szélerőmű#Tata#Kisigmánd#regatta

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Czita Dóra

GALÉRIA: Képeken a Majki Tó (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

GALÉRIA: Százéves titkot rejt a váza (Fotó: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

GALÉRIA: Nyílt napot tartottak a Brigetio légiótábor ásatásán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon a kisigmándi szélerőművek (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Képeken a kisbéri Batthyány kastély & Lovarda (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Kiszáradt bakonyaljai tölgy tavacskája Vérteskethelyen? (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

