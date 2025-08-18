Ezt nézd meg!
1 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Képeken a Majki Tó (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Százéves titkot rejt a váza (Fotó: G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória
GALÉRIA: Nyílt napot tartottak a Brigetio légiótábor ásatásán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon a kisigmándi szélerőművek (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Képeken a kisbéri Batthyány kastély & Lovarda (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Kiszáradt bakonyaljai tölgy tavacskája Vérteskethelyen? (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
