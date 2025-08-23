augusztus 23., szombat

A GömÖrömből jó befutó is lett

Az elmúlt napokban többször adtunk röviden hírt arról, hogy a városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete társrendezésében sok érdeklődővel, változatos programokkal zajlott a nagyon sikeres GömÖröm Fesztivál egy Borsod vármegyei kis településen.

Kemma.hu

Több olvasónk, vélhetően szakmabeli, jelezte, hogy szeretne csatlakozni az ipartestülethez. A tatabányai központ a Táncsics Mihály utcában található. A kiemelt kapcsolattartó a Kecskéden élő jegyző, Csapucha Tamás.

 

