1 órája
10-es főúti útzár: fotókon a vasúti átjáró, ami miatt állt a sor
Néhány napos útzár és forgalomterelés mellett felújították fel az átjárót. Fotókon mutatjuk, milyen lett a 10-es főúti vasúti átjáró.
Mint megírtuk, a 10-es főút nyergesújfalui szakaszán felújították a vasúti átjárót, teljes útzár mellett.
Kész van a 10-es főúti vasúti átjáró
Egy útszakaszt teljesen lezártak a forgalmas főúton augusztus 22-e és 26-a között, mert felújították az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonal egyik átjáróját, amely a 10-es főutat keresztezi. A felújítás idején a teherforgalmat a 103-as főútra terelték, a személyautókat, buszokat pedig a településen belüli útvonalra. A vasúti közlekedés is módosult: pótlóbuszok szállították az utasokat.
Bár néhány napig bosszankodtak az autósok, végül kedden hajnalban feloldották az útzárat, a vonatközlekedés is helyreállt. Az elkészült átjáróban láthatóan a rezgéscsillapító gumiborítása újult meg.
GALÉRIA: A lezárt nyergesújfalui vasúti átjáró (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Mint korábban megírtuk: a 103-as főú táti szakaszán is megújult a vasúti átjáró: ott gyalogosátkelőt alakította ki. Az autósok számára azonban a helyiek szerint szükség lenne a szélesítésre, hiszen nagy forgalmat bonyolít, a teherautók átkelését meg kell várni a szembe forgalomnak.
Néhány hete pedig Tatán újították a vasúti átjárót a Budapest-Győr vasútvonalon.