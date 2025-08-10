augusztus 27., szerda

Felújítás

1 órája

10-es főúti útzár: fotókon a vasúti átjáró, ami miatt állt a sor

Néhány napos útzár és forgalomterelés mellett felújították fel az átjárót. Fotókon mutatjuk, milyen lett a 10-es főúti vasúti átjáró.

Kemma.hu

Mint megírtuk, a 10-es főút nyergesújfalui szakaszán felújították a vasúti átjárót, teljes útzár mellett.

Fotókon mutatjuk, milyen lett a 10-es főúti vasúti átjáró.
A felújított 10-es főúti vasúti átjáró
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Kész van a 10-es főúti vasúti átjáró

Egy útszakaszt teljesen lezártak a forgalmas főúton augusztus 22-e és 26-a között, mert felújították az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonal egyik átjáróját, amely a 10-es főutat keresztezi. A felújítás idején a teherforgalmat a 103-as főútra terelték, a személyautókat, buszokat pedig a településen belüli útvonalra. A vasúti közlekedés is módosult: pótlóbuszok szállították az utasokat.

Bár néhány napig bosszankodtak az autósok, végül kedden hajnalban feloldották az útzárat, a vonatközlekedés is helyreállt. Az elkészült átjáróban  láthatóan a rezgéscsillapító gumiborítása újult meg.

GALÉRIA: A lezárt nyergesújfalui vasúti átjáró (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Mint korábban megírtuk: a 103-as főú táti szakaszán is megújult a vasúti átjáró: ott gyalogosátkelőt alakította ki. Az autósok számára azonban a helyiek szerint szükség lenne a szélesítésre, hiszen nagy forgalmat bonyolít, a teherautók átkelését meg kell várni a szembe forgalomnak.

Néhány hete pedig Tatán újították a vasúti átjárót a Budapest-Győr vasútvonalon.

