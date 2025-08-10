10-es főúti útzár: fotókon a vasúti átjáró, ami miatt állt a sor

Mint megírtuk, a 10-es főút nyergesújfalui szakaszán felújították a vasúti átjárót, teljes útzár mellett.

A felújított 10-es főúti vasúti átjáró

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Kész van a 10-es főúti vasúti átjáró

Egy útszakaszt teljesen lezártak a forgalmas főúton augusztus 22-e és 26-a között, mert felújították az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonal egyik átjáróját, amely a 10-es főutat keresztezi. A felújítás idején a teherforgalmat a 103-as főútra terelték, a személyautókat, buszokat pedig a településen belüli útvonalra. A vasúti közlekedés is módosult: pótlóbuszok szállították az utasokat.

Bár néhány napig bosszankodtak az autósok, végül kedden hajnalban feloldották az útzárat, a vonatközlekedés is helyreállt. Az elkészült átjáróban láthatóan a rezgéscsillapító gumiborítása újult meg.