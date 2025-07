Három alapzöldség most elképesztően olcsó – itt a legjobb boltok listája

A nagy áruházláncok hétről hétre versenyeznek a vásárlókért a különböző árkedvezményekkel. A kedvező gyümölcsárak mellett zöldségakciók is kedveznek a hétvégi bevásárláshoz. Ezen a héten három alapvető főzőzöldség, a vöröshagyma, a sárgarépa és a paprika is bekerült az akciós újságokba – nézzük, hol mennyit spórolhatunk a beszerzésükkel.

Szuper zöldségakciók a héten

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Sárgarépa: a zöldségakciók királya

A sárgarépa kilónkénti áraiban jelentős eltéréseket tapasztalhatunk az akciók függvényében. A Tescoban a magyar sárgarépa Clubcarddal most mindössze 275 Ft/kg, ami több mint 44% engedmény a 499 Ft-os alapárhoz képest. Az Aldiban is jutányos az ár: 269 Ft/kg az akciós árcédula, ami 46%-kal kedvezőbb a korábbi 499 Ft/kg-nál. Ezzel az Aldi kínálja a legolcsóbb répát. A Spar sem maradt ki: náluk 279 Ft/kg áron vihető a sárgarépa a heti ajánlatban, ami a klasszikus zöldség esetében igazán baráti. A Lidl ugyanakkor most nem kínál külön sárgarépa-akciót – ott a termék a szokásos áron kapható, akciós kiemelés nélkül.

Vöröshagyma is tarol

A hagyma az egyik leggyakrabban vásárolt zöldség, így nem meglepő, hogy több lánc is akciózott vele. Az Aldiban most igazán kedvező a kilós ár: mindössze 349 Ft/kg, ami ~41% kedvezményt jelent a korábbi 599 Ft-os árhoz képest. A Lidlben a vöröshagymát a hétvégi „EGY CSAPAT VAGYUNK” promóció keretében kínálják olcsóbban: Lidl Plus mobilappal 289Ft/kg-os áron juthatunk hozzá, szemben a normál 699 Ft/kg-os árral. A Spar is adott kedvezményt, igaz ott a lilahagyma került akcióba – 499 Ft/kg áron kapható egész héten. A Tesco viszont ezen a héten nem hirdetett külön hagyma-akciót, náluk a vöröshagyma kb. 519Ft/kg-ért érhető el a polcokon (Clubcard nélkül).

Paprika: eltérő fajták, eltérő árak

A paprika esetében már nagyobb szórást látunk az árakban és a kínált paprikafajtákban. A Tesco a hazai étkezési paprikát hirdette meg kedvezménnyel: 689 Ft/kg Clubcard áron, a teljes ár pedig 1099 Ft lenne. Ez azt jelenti, hogy több mint 37% megtakarítást érhetünk el a hűségkártya használatával. A Lidl-ben a klasszikus TV paprika (tölteni való, fehér paprikafajta) került akcióba: csütörtöktől vasárnapig 799 Ft/kg-ért kapható, külön hűségprogram nélkül is. Az Aldi ezúttal a piros kápia paprikát tette akcióssá a hétvége erejéig: 1 299 Ft/kg áron kínálják július 25–27. között, szemben a 1 799 Ft/kg-os korábbi árral (ez 27% engedmény). A Spar akciós újságjában friss paprikát nem találtunk erre a hétre, így ott valószínűleg a szokásos piaci áron lehet beszerezni a paprikát – érdemes lehet más üzletekben megvenni ezt a zöldséget a spórolás érdekében.