Pénz állt a házhoz, folytatódhat a kastély felújítása

Dr. Szentirmai István követői azt is megtudhatták, hogy pályázatnak köszönhetően jelentős támogatásban részesült az ácsi önkormányzat. "Hosszú és küzdelmes munka után révbe ért az INTERREG elnevezésű pályázatunk, ami a Zichy-kastély felújításának újabb ütemét célozza, – benne a grófi család történelmének bemutatásával –, valamint a „Mesefához” kötődő meseösvények létrehozását fogjuk megvalósítani" – olvasható bejegyzésében.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Zichy-kastély felújításának újabb ütemét célozzák meg

Fotó: dr. Szentirmai István oldala / Forrás: Facebook

A polgármester hozzátette: a szerződéskötéshez el kell készíttetniünk a műszaki tervdokumentációt. Ennek aláírása után az elnyert összeg – 700 000 euró, ami csaknem 300 millió forint – ötven százaléka lehívható lesz.

"Végtelenül örülök, hogy mégsem volt hiábavaló az elvégzett munkánk, és a kastélyt, ami város egyik büszkesége-, sikerül méltó állapotába hozni. Az elmúlt években nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre és ősszel indul az óvoda és az iskola teljes felújítása is" – tette hozzá a polgármester, majd így folytatta: "Ám a kastélyrekonstrukció szívügyünk volt, s ez a pályázat nem járt volna sikerrel, ha nem támogatja szívvel-lélekkel Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, és Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony, aki mindig felelősséggel ígér, ám ha megígéri, akkor meg is tartja a szavát és mindenben segít, amit kérünk Tőle. Köszönet illeti mindkettőjüket, és azokat a kollégáimat is, akikkel a projektet közösen előkészítettük!" – olvasható még a bejegyzésben.

Zichy-kastély – Ezt is érdemes tudni

Amit mindenképpen érdemes tudni róla a Zichy-kastélyról: