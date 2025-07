”Zacher Gábor meghalt” - elképesztő történet látott napvilágot

Egy napja jelent meg az a két és fél perces, híradónak álcázott videó, amely azt állítja, hogy Zacher Gábor életét vesztette egy autóba rejtett bomba miatt. A felvételen egy kiégett járművet mutatnak, később a képernyőn Zacher arca és hangja jelenik meg – a toxikológus állítólag egy szenzációs, érrendszert tisztító készítményről beszélt, a gyógyszer- és vírus-valamint oltástagadók körében népszerű alternatív módra utalva. Ugyanakkor olyan az egész szöveg, mintha egy facebook-posztot olvasna fel valaki. Ezután jön a "robbanásos" rész a videóban. A videó olyan ügyesen lett megszerkesztve, hogy sok néző számára hihetőnek tűnik.

Zacher Gábor halálhírét terjesztették.

Forrás: MW

Zacher Gábor feljelentést tesz: nem ez volt az első eset

A Heol.hu szerint Zacher Gábor felháborodott a történteken, és feljelentést készül tenni. Mint mondja, fölháborítónak tartja, hogy így visszaélnek az ő és kollégái nevével és arcával, és hogy soha, semmilyen szerhez nem adná a nevét. Hozzátette, nem ez volt az első eset, amikor őt "használták".

A videó alatt kommentelők százai próbálják tisztázni a helyzetet

Zacher Gábor él!

– írta egy kommentelő, míg más inkább bizonyosságot vár:

Ez tényleg igaz? Írja már le valaki

Sokan gyorsan kiszúrták az ellentmondásokat:

A két képen két különböző autó van

– jegyzi meg a szemfüles felhasználó.

És ki fogja elmondani Zacher Gábornak, hogy meghalt?

– írja ironikusan egy másik. Más már a következményeken gondolkodik:

Zacher Gábor állítólag megtette a feljelentést. Ha kiderítik, ki volt, az csúnyán rá fog b...ni

A kommentmező egyszerre mutatja a gyanút, a humort és az aggodalmat. És jól látszik: a mesterséges intelligencia nemcsak szórakoztatásra használható, hanem manipulálásra is – sokan már most sem tudják, mit higgyenek el.

Az M.I. mellett az embert könnyen juthat hamis információkhoz a Google felületén is, ami az ország toxikológusa szerint az egészségügyi ellátórendszer legnagyobb riválisa. Ha történik valakivel valami, már írja is be a keresőbe. Sajnos, ha valaki tényleg rosszul van, akkor is előbb néz utána a neten, minthogy tárcsázná a 112-t.