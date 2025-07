Végzet, árulás, sötét látomások – minden megváltozik a Wednesday 2. évadában

A második négy epizód rendezését Paco Cabezas és Angela Robinson vállalta. Cabezas korábban olyan sorozatok rendezőjeként dolgozott, mint a The Umbrella Academy vagy az In From the Cold, így kiváló tapasztalattal rendelkezik a fantázia és a dráma ötvözésében. Angela Robinson pedig a The L Word és a True Blood rendezőjeként ismert, így az érzelmi mélység és karakterközpontú történetmesélés terén ad pluszt a második évadnak.

Az egységes látványvilág és a folyamatos stílusbeli koherencia érdekében a három rendező szorosan együttműködött a stáb többi tagjával, így a vizuális stílus végig a sorozat egyedi gótikus hangulatát szolgálja.

A produkció élén továbbra is Alfred Gough és Miles Millar állnak, akik az alkotói szálat képviselik, mellettük Steve Stark, Andrew Mittman, Jonathan Glickman, Gail Berman, Tommy Harper, Kayla Alpert, Karen Richards, Kevin Miserocchi és Meredith Averill, akik a második évad összetett gyártási folyamatait felügyelik.

Promóció és trailer

A Netflix 2025 júliusában indította a „Doom Tour” promóciót, melynek keretében a színészek rajongói eseményeken vesznek részt Európában és Amerikában, hogy népszerűsítsék a második évadot. Az első hivatalos trailer július 9-én jelent meg és máris nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében.