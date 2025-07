A tűzoltókhoz és a mentőkhöz is ellátogattak a táborlakók

A tábornak a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház adott otthont. A fiatalok az első napon a Vöröskereszt eszmeiségével, alapelveivel, feladatával ismerkedhettek meg. Ezután játékkal és az egymással barátkozás jegyében telt el a nap.

Fotó: Komáromi Vöröskereszt / Forrás: Facebook

A második napot is élményekben gazdagon töltötték a diákok. Délelőtt Marozsi Viktória rendőrnő vezetésével kerékpáros ügyességi feladatokat oldottak meg a gyerekek, délután pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai érdekes és izgalmas feladatokkal érkeztek hozzájuk, illetve ismertették, hogy miként lehet segíteni a fogyatékkal élőknek.

A tábor harmadik napján a fiatalok meglátogatták a tűzoltókat, ahol Hántai Ferenccel, a helyi parancsnokkal is találkozhattak. A gyerekek megismerkedhettek a tűzoltóautók felszerelésével, beülhettek a kocsikba, bekapcsolhatták a villogót és a szirénát a gyerekek, megpróbálták, hogyan kell a tömlőt kigurítani. Később ellátogatottak az almásfüzitői római légiós táborba is, ahol láthatták, hol éltek anno a tábor lakói. Délután egy különleges szemüveg segítségével részesei lehettek a gyerekek egy utazásnak is, és elmondásuk szerint, fantasztikus élményben volt részünk.

A negyedik napon a tábor résztvevői meglátogatták a mentőállomást, ahol megismerkedhettek a "sima-", illetve az esetkocsival. Megtudhatták, hogy mikor kell "csak" a "sima-", és mikor az esetkocsival kivonulni. A gyerekek kipróbálhatták, milyen "sérülten" a hordágyon feküdni, gyakorolhatták az újraélesztést az ambubabán. Megismerkedhettek a különböző sebkötözésekkel is. Ebéd után Szelecz-Fellner Ildikónak köszönhetően a társasjátékok kerültek elő.

A tábor utolsó napján az időjárás mindenkit megtréfált, így a betervezett strandolás elmaradt. Ezért Szelecz-Fellner Ildikó ismét elment hozzájuk a társasjátékaival. Közben előkerült a csillámtetoválás is. Ebéd után megérkezett a kisvonat is, amivel megnézhették Dél- és Észak-Komárom nevezetességeit.

A gyerekek izgatottan várták a táborzárást is, mert a hét folyamán különböző témájú tesztet töltöttek ki, az első három helyezett pedig értékes díjat kapott. Mindenki nagyon várta a beharangozott édesség felszeletelését is, ugyanis Raffaello- és csokitortából lehetett választani. A búcsúzkodáskor a gyerekek nagyon aranyosan megköszönték, hogy a táborban lehettek. Azzal váltak el, hogy jövőre is szeretnének részesei lenni ennek az élménynek.