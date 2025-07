Tragédia a Turulnál: itt zuhant a halálba a mászó - helyszíni videók

Szombaton tragédia rázta meg Tatabányát. A Kő-hegy egyik via ferrata-pályáján mászóbalesetet szenvedett egy 40 éves férfi. A mászóhoz mentőhelikopter is érkezett de már nem tudták őt megmenteni. A szörnyű esetről az Országos Mentőállomás és az Országos Rendőr-főkapitányság is beszámolt portálunknak.Most megmutatjuk a tragédia helyszínét.

Szörnyű tragédia történt a tatabányai via ferrata egyik pályáján (illusztráció)

Forrás: 24 Óra/Archív

Ezek a tatabányai via ferrata szakaszok

Tatabányán szombaton délután a Kőhegy sétánynál található sziklafal oldalán kiépített hegyi úton egy középkorú férfi sziklamászás közben megcsúszott, és leesett a kötélpályáról. A férfit próbálták újraéleszteni, de sikertelen volt a próbálkozás.