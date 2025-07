Tatabánya ifjú gitárhőse már nem csak a rockot zúzza - de videón pörgetett egy Metallicát

Több projektet futtat

Innen nem volt megállás, Dani zenélt. Zenei ízlésvilága is sokszínűbb lett, egyre több, különböző zenei irányzatú formációkban. Mint mi is hírül adtuk, az egyikben az esztergomi dobossal, Steindl Ábellel zenélnek együtt. Jelenleg három csapattal dolgozik állandóan.

- Az egyik a Kingslayer, emelett Berta'lami, Lakner Robertával dolgozunk együtt, illetve Huzugha egy élőzenés projektje lesz, amely idén indult -sorolta Dani, akinek ezek mellett még arra is van kapacitása, hogy "beugrós"gitárosként a Valmarral, Manuellel koncertezzen.

18 évesen gyakorlatilag nagyszínpados koncerteken zúzza a fiatalember.

- A számokat úgy tanulom, hogy megkapom a próba-, illetve koncertfelvételek. Hallás alapján tanulom - mint elárulta: nincs abszolút hallása, de könnyen "veszi le" a dallamokat, riffeket. A legutóbbi koncertre például 4 napja volt felkészülni a 75 perces műsorra, ez 21 dalt jelent.

Felmerül a kérdés, hogy egy tizenéves, középiskolás srác hogy bírja a koncerteket, felkészülést?

- Néha nehéz összeegyeztetni, persze most az érettségi évében igyekeztem visszafogni a "bulikat". Jól is sikerült az érettségi, ráfeküdtem. - Persze a visszafogás azt jelenti, hogy Dani gyakorlatilag év végén is koncertezett - ennek ellenére az érettségije 4-5-ös eredménnyel sikerült az Árpád gimiben.

A nyár most elmondása szerint az esetleg bejövő koncertekkel folytatódik, illetve barátnőjével szeretne tölteni minél több időt.

Dani a podcastben elárulta még, hogy melyik számokban hallhatjátok saját szerzeményét, milyen stílusok felé húz most a szíve, és mit tanácsol a feltörekvő zenészeknek.