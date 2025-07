40 éve építik az ország egyik legjobb családi éttemét: a tatabányai Vadvirág igaz története +fotók

Korábban beszámoltunk arról, hogy a tatabányai Vadvirág Étterem a Dining Guide Top 10-es listájára felkerült családi éttermek kategóriában. A tulajdonos család ezúttal az étterem múltjáról meséltek.

A Vadvirág étterem tulajdonosa, H. Nagy Rolland (balra) és apja H. Nagy Ferenc

Fotó: Hagymási Bence

Így kezdődött a Vadvirág története

–Az étterem alapításának ötlete úgy jött, hogy kényszerpályára kerültem 40 évvel ezelőtt, és megvettem ezt a helyet. Ez egy kocsma volt. Már akkor eldöntöttem, hogy ez egy vendéglő lesz, mikor kinéztem ezt a helyet. Ezt az épületet Fellner Jakab tervezte 1768-ban, már akkor vendégfogadó volt, egyben ez volt a legelső vendéglátóhely Komárom-Esztergom vármegyében. Akkoriban itt félúton megszálltak, mikor vitték az árut Budapestre, a lovakat abrakoltatták, a kocsis megvacsorázott és hajnalban elindultak Pestre a Vásárcsarnokba - emlékezett vissza az étterem múltjára H. Nagy Ferenc.

Ferenc arról is beszélt, hogy mindig is családi vállalkozásként képzelte el ezt a helyet.

– Már 40 évvel ezelőtt is tudtam, hogy ez családi vállalkozás lesz. Bár a gyerekeknek megvolt a lehetőség, hogy mást is csinálhatnak. Amikor elvégezték a vendéglátóipari iskolát, már nem volt kérdés, hogy ezzel fognak foglalkozni. Ebbe születtek bele és ezt látták. Kocsmát is üzemeltettünk egy ideig, de nekem nem ez volt a célom. Egy jó kis vidéki vendéglátóegységet szerettem volna létrehozni, ahol klasszikus magyar ételeket lehet enni. Ahogy megvettem, egyből elkezdtük felújítani kívül-belül, amit lehetett rajta azt megcsináltuk, mert akkor ez még műemlékvédelem alatt állt. Mindent kicseréltünk, amit lehetett. Mindent átalakítottunk, de ennek soha nem lesz vége, ha kész van elöl, utána jöhet a hátsó fele. Még a mai napig nagyon sokan nem tudják, hogy hátul van nekünk egy rendezvényterem.

A Vadvirág Étterem említett hátsó része

Fotó: Hagymási Bence

Több sikere is volt már a tatabányai Vadvirág étteremnek

A beszélgetésbe H. Nagy Rolland, a Vadvirág Fogadó tulajdonosa is becsatlakozott.

– Öt évvel ezelőtt vettem át én az éttermet. Nagy kihívásokkal kellett megküzdeni, mikor egyedül maradtam, egészen addig voltunk hárman-négyen. Ilyenkor tudatosul az emberben, hogy milyen jó volt, mikor még ott volt a család. A Dining Guide listájára először tavaly kerültünk fel, tulajdonképpen ez egy szakmai kiadvány. Egyébként van egy másik, a Street Kitchen, ami inkább a nagyközönségnek szól, ott tavaly harmadikok lettünk családi kategóriában. Mindenféle elismerésnek örülünk, mert ez a mindennapos munkának a gyümölcse. A klasszikus éttermet szeretném továbbvinni, amit édesapámtól megörököltem, de persze vannak modern dolgok, új kihívások.

Tavaly például az egész konyhát fel kellett újítani.

Nő az igény arra, hogy több gép legyen, és évről évre modernizálódik minden.

Most egy olyan hiper-szuper konyhánk van, amivel a napi vendégeket ki tudjuk szolgálni és 10-150-200 fős lakodalmat is el tudunk vállalni. Inspirációt ad az, hogy szeretem ez csinálni. Én nagyon szeretem a gasztronómiát, nekem a kerékpározás mellett ez a hobbim. Az egy nagyon jó érzés, mikor a vendég azt mondja, hogy nagyon finom volt, nagyon ízlett neki.

Ez az, amiért érdemes dolgozni.

A legnagyobb nehézség is ez: nehéz, hogy mindig mindenkinek jó legyen. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy, aki bejön az jól érezze magát és elégedett legyen - mondta Rolland.