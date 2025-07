Újabb meglepetés a magyar kutakon: erre senki sem számított!

Tegnap írtuk, hogy ma még jó hírt is kaphatunk a benzinkutakon és holnap is üzemanyagár változás vár minket. Szerdán kismértékű módosításra készülhetünk a nagykereskedelmi üzemanyagárak tekintetében. A benzin ezúttal nem változik, a gázolaj bruttó ára tovább csökken 3 forinttal a maihoz hasonlóan – számolt be róla a holtankoljak.hu.

Így alakulnak az üzemanyagárak

Forrás: Shutterstock

Ezek a legfrissebb üzemanyagárak

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 602 Ft/liter

A legolcsóbb benzin árat és a legolcsóbb gázolaj árat a holtankoljak.hu oldalán városokra lebontva meg tudják nézni.